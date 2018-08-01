به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه رازی کرمانشاه، محمدابراهیم اعلمی آل آقا در جلسه شورای مهارت دانشگاه، از عزم جدی دانشگاه رازی برای توانمندسازی فارغ التحصیلان دانشگاه خبر داد.
وی ادامه داد: عدم توجه کافی به مسئله مهارت آموزی، یکی از کج سلیقگیها در نظام آموزش عالی بوده است و لذا احیای فعالیتهای مهارتی، آزمایشگاهی و کارگاهی در دستور کار قرار میگیرد.
رئیس دانشگاه رازی کرمانشاه افزود: دانشگاههایی که هیأت ممیزه دارند، میتوانند بازنگری دروس را در دستور کار خود قرار دهند، مدیران گروههای آموزشی دانشگاه نیز بر این مسئله اشراف دارند که چه آموزشهایی برای رشتهها لازم است.
اعلمی آل آقا بر استفاده از امکانات سازمان فنی و حرفه ای استان کرمانشاه در راستای ارائه آموزشهای مهارتی به دانشجویان تأکید کرد و گفت: مهارت آموزی اولویت جدی دانشگاه رازی است.
وی از رؤسای دانشکدههای دانشگاه رازی خواست در جهت ایجاد شرکتهای دانش بنیان در فضاهای مناسب دانشکده ها تلاش کنند و برای ارتقاء جایگاه مهارت آموزی پای کار بیایند.
رئیس دانشگاه رازی با اشاره به تأکید دولت در بحث سامانه سپاری گفت: معاونتهای دانشگاه تدارک لازم برای سامانه سپاری را در نظر بگیرند.
