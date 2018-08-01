به گزارش خبرنگار مهر، «ریچارد» عنوان تازه‌ترین نمایش حمیدرضا نعیمی است که از ۱۹ تیرماه در تالار وحدت روی صحنه رفته است. نعیمی شب گذشته نهم مرداد ماه و پس از پایان اجرای نمایش در حضور مخاطبان به‌ شدت از مسئولان شهرداری تهران انتقاد کرد.

نعیمی که صحبت‌های خود را با تشکر از مردمی که به‌ رغم شرایط نامناسب اقتصادی هنوز برای تماشای تئاتر هزینه پرداخت می‌کنند آغاز کرد در ادامه گفت: به نظر می‌رسد مسئولان و مدیران دولتی خیلی نمایش ما را دوست ندارند چرا که پس از چند هفته‌ای که از آغاز اجرای «ریچارد» می‌گذرد حتی یک بیلبورد و پوستر تبلیغاتی از این نمایش در سطح شهر نیست!

نویسنده و کارگردان «ریچارد» در حالی که به‌ شدت عصبانی بود در ادامه صحبت‌هایش مسئولان شهرداری تهران را به‌ صورت مستقیم مخاطب قرار داد و عنوان کرد: دیگر نیازی به حمایت‌های شما نداریم چرا که ما به‌عنوان هنرمند، مردم را در کنار خود داریم.

نعیمی در پایان گفت: شهرداری تهران از پول فروش هر بلیت نمایش ما ۹ درصد کسر می‌کند و در واقع هزینه کاری را از ما می‌گیرد که برای‌مان انجام نمی‌دهد.

حامد کمیلی، بهناز نازی، شقایق فراهانی، یعقوب صباحی، منوچهر علیپور، کامبیز امینی، فرید قبادی و ... بازیگران این اثر نمایشی هستند که هر روز ساعت ۱۸ در تالار وحدت به صحنه می‌رود.