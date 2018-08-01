فاصله زمین تا مریخ به کمترین میزان رسید

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپیس، شب گذشته فاصله مریخ تا زمین به کمترین میزان از سال ۲۰۰۳ میلادی رسید. البته هنوز این سیاره سرخ رنگ در آسمان قابل مشاهده است. ولی انسان باید ۲۶۹ سال دیگر صبر کند تا فاصله مریخ تا زمین دوباره به این میزان برسد.

در ساعت ۷:۵۰ دقیقه گرینوویچ، مریخ به نزدیک ترین فاصله تا زمین رسید. این سیاره از آگوست ۲۰۰۳ تا به حال به این نزدیکی به زمین نرسیده است.

طبق گفته ناسا در این زمان فاصله مریخ تا زمین به ۵۷.۶ میلیون کیلومتر رسید. در آگوست ۲۰۰۳ میلادی فاصله مریخ تا زمین ۵۵.۶ میلیون کیلومتر بود.

این درحالی است که مریخ تا ۲۲۸۹ میلادی فاصله مریخ تا زمین به این اندازه نخواهد رسید. البته امشب نیز مریخ در آسمان نمایان خواهد بود. ماه بالاتر از مریخ در سمت چپ نمایان خواهد بود.

البته امشب سیاره زحل نیز قابل مشاهده خواهد بود.