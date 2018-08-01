دوازدهمین دوره همایش «زنگ تفریح» در دانشگاه شیراز برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا خالقی ظهر چهارشنبه در جمع خبرنگاران عنوان کرد: امسال ۱۲۰۰ دانش آموز برای این همایش ثبت نام کردند که ثبت نام ۴۱۰ نفر تکمیل شده است.

به گفته وی، امسال ۱۱۰ دانشجو عضو کادر همایش «زنگ تفریح» هستند که برگزاری ۱۲۰ کارگاه را سازماندهی می کنند.

دبیر دوازدهمین دوره همایش زنگ تفریح با بیان اینکه هر دانش آموز می تواند در ۷ کارگاه شرکت کند، افزود: از برنامه های اصلی ما برگزاری مسابقه های فردی و گروهی در روزهای برپایی همایش یادشده است. این در حالیست که هدف ما از این همایش در بخش دانش آموزی ایجاد روحیه خودباوری و کار گروهی و عرضه یک تعریف درست از نخبه بودن است.

خالقی با بیان اینکه ایده اولیه این همایش ۱۲ سال پیش از دانشکده کامپیوتر شکل گرفت، ادامه داد: از آبان ماه استارت این کار را زدیم و امسال ۱۸ غرفه با حضور دانشگاه های کشور و کانون های دانشگاه شیراز برگزار می شود.

دبیر دوازدهمین دوره همایش زنگ تفریح یادآور شد: این پتانسیل را داریم از سال آینده همایش «زنگ تفریح» را کشوری برگزار کنیم.

به گفته خالقی۲۵ نفر از شهرهای دیگر در این همایش ثبت نام کردند.