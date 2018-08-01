به گزارش خبرنگار مهر، محمدعلی نجفی صبح چهارشنبه در حاشیه بازدید از پایانه مسافربری فرودگاه بینالمللی پیام، اظهار کرد: مدیران مربوطه برای بازدید از پایانه مسافربری فرودگاه پیام دعوت شوند.
انتقاد استاندار البرز از عدم حضور شهردار کرج در جلسه
وی در ادامه به عدم حضور شهردار کرج در این نشست انتقاد کرد و گفت: شهرداری موظف است که گزارش عملکرد خود را در خصوص اقدامات انجامشده در رابطه با ساماندهی زبالههای حلقه دره را ارائه دهد.
استاندار البرز از برگزاری نشستی در خصوص ساماندهی زبالهها در حلقه دره خبر داد و گفت: مدیرعامل فرودگاه پیام و شهردار کرج و دیگر مسئولان مربوطه در این نشست حضور خواهند داشت تا این موضوع بررسی شود.
وی بابیان اینکه تلاش میشود که مشکلات داخلی شهرداری طی یک هفته آتی مرتفع شود، خاطرنشان کرد: تا پایان هفته با این سازمان کنار میآییم اما از روز شنبه بینظمیهای شهرداری بهصورت مطلقاً باید جمع شود.
نجفی در بخش دیگری با اشاره به اعلام مدیرکل راه و شهرسازی مبنی بر انجام پروژه راههای دسترسی به فرودگاه، عنوان کرد: پیگیریهای لازم در خصوص تخصیص بودجه انجام شود.
استاندار البرز: تاکنون اقدامی برای ساماندهی زبالهها و حذف بوی نامطبوع شیرابه حاصل از زبالهها در منطقه حلقه دره انجامنشده استوی با تأکید بر لزوم ایجاد روشنایی در مسیر فرودگاه و حل مشکل آبرسانی، بیان کرد: فرودگاه نباید در بحث آبرسانی آب شرب و یا روشنایی با مشکلی مواجه باشد.
به گفته نجفی باید تلاش شود که از منابع غیردولتی و بخش خصوصی در اجزای پروژهها استفاده شود.
وی در بخش دیگری بابیان اینکه طی یک ماه اخیر ۴ کیلومتر در فرودگاه پیام آسفالتریزی شده است، تأکید کرد: این مهم نشان از نگاه ویژه به بهرهبرداری از پروژه پایانه مسافربری فرودگاه پیام است.
استاندار البرز بابیان اینکه پایانه مسافربری فرودگاه پیام با مشکلات عدیدهای مواجه بود، اظهار کرد: درصدد هستیم که پایانه این فرودگاه برای هفته دولت آماده بهرهبرداری کنیم.
وی همچنین بابیان اینکه تاکنون اقدامی برای ساماندهی زبالهها و حذف بوی نامطبوع شیرابه حاصل از زبالهها انجامنشده است، گفت: موضوع زباله یک مشکل کشوری به شمار میرود که در این راستا سازمان محیطزیست اقداماتی در سطح کلان انجام میدهد.
استاندار البرز بابیان اینکه ایجاد پایانه مسافربری در فرودگاه پیام یکی از مهمترین مطالبات مردم طی سالهای گذشته بوده است، خاطرنشان کرد: این پایانه پتانسیلی برای استانهای البرز و قزوین خواهد بود.
