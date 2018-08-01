پاسخ به مطالبات مردمی اولویت کاری مسئولان سرخه باشد

به گزارش خبرنگار مهر، علی محمد مویدی‌زاده صبح چهارشنبه در جلسه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی سرخه در فرمانداری این شهرستان با اشاره به تحولات اخیر اقتصادی در سطح جامعه اظهار داشت: جنگ اقتصادی یکی از مواردی که امروزه دشمنان نظام‌ جمهوری اسلامی برای آسیب زدن به کشور در دستور کار خود قرار داده اند که باید با عمل به سیاست‌های اقتصاد مقاومتی در راستای خنثی سازی توطئه های دشمنان گام برداریم.

فرماندار سرخه در ادامه تاکید داشت: با ورود به جنگ اقتصادی با دشمنان نظام و اعمال تحریم‌ها از سوی آنان، تدوین برنامه‌های اقتصاد مقاومتی و همچنین سیاست اقتصادی جدید برای مقابله با سیاست های خصمانه دشمنان و کاهش اثرات و فشارهای اقتصادی بر معیشت مردم امری ضروری است.

فرماندار سرخه بر رسیدگی به تکریم ارباب رجوع و همچنین افزایش رضایتمندی عمومی تاکید کرد و افزود: در برخورد با ارباب رجوع و مردم در دستگاه‌های اجرایی نسبت به رسیدگی به مطالبات و درخواست های آنان اقدام‌ کرده و در صورت بروز موانع در روند رسیدگی به مطالبات آنان، به صورت شفاف با مردم سخن بگویید.

مویدی‌زاده در بخش دیگری از سخنان خود بر پیگیری امور اقتصادی سرخه توسط مدیران در حوزه کاری خود تاکید کرد و افزود: مدیران دستگاه‌های اجرایی شهرستان در روند اجرایی واگذاری پروژه‌های ناتمام حوزه کاری خود تسریع کرده تا بتوانیم با تکمیل و بهره برداری از این پروژه ها در راستای افزایش رضایتمندی عمومی مردم شهرستان گام برداریم.

وی در ادامه ضمن بیان این نکته که با افزایش دمای هوا در تابستان جاری مصرف برق در سطح کشور به بیشترین حد خود رسید، گفت:استفاده از نیروی خورشید و احداث نیروگاه‌های و پنل‌های خورشیدی خانگی می‌تواند در افزایش تولید برق و جلوگیری از خاموشی‌های احتمالی موثر باشد.

فرماندار سرخه تاکید داشت: پیشنهاد احداث شهرک نیروگاهی ویژه در سرخه همانند سایر شهرستان‌ها، به ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی استان سمنان ارائه خواهد شد.