کشته و زخمی شدن 138 عراقی و کشف 31 جسد / کشته شدن دونظامی آمریکایی در استان الانبار

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل ازخبرگزاری فرانسه، منابع امنیتی عراق گفتند که افراد مسلح شهردار ناحیه "المنصور" و چهارنفر ازمحافظانش را در منطقه "نفق الشرطه" درغرب بغداد به قتل رساندند.

این منابع افزودند: افراد مسلح چهار نفر از جمله دو پلیس را درمناطق مختلف بغداد به قتل رساندند و یک استاد دانشگاه بغداد نیز به ضرب گلوله افراد مسلح در این شهر کشته شد.

درهمین حال، افراد مسلح پنج نفر را درمناطق مختلف بغداد ربودند و انفجار بمب در میدان "الطیران" شهر بغداد به کشته شدن یک نیروی حفاظتی وزارت برق عراق و زخمی شدن دو نفر دیگر منجر شد.

نیروهای پلیس عراق اعلام کردند که جسد 30 نفر در خیابان های بغداد پیدا شده است و نیروهای امنیتی جسد یک پلیس را نیز که سه روز پیش ربوده شده بود، کشف کردند.

از سوی دیگر، یک منبع پلیس شهر "الاسکندریه" اعلام کرد که بر اثر اصابت گلوله های خمپاره به محله "الخضر" این شهر یک زن کشته و 10 نفر دیگر زخمی شدند.

منابع امنیتی عراق همچنین اعلام کردند که براثر انفجار یک دستگاه کامیون بمب گذاری شده در نزدیک مرکز پلیس "القوریه" در مرکز شهر کرکوک در شمال این کشور، 9 نفر کشته و 45 نفر دیگر زخمی شدند.

وی افزود: شدت انفجار به حدی بود که حفره ای به عمق یک متر و نیم در محل ایجاد شده و بیش از 20 دستگاه واحد مسکونی و شماری از خودروها زیان آسیب دیده و مرکز پلیس القوریه به کلی منهدم شده است.

ازسوی دیگر، انفجار یک دستگاه خودروی بمب گذاری شده در برابر رستورانی در شهرک صدر بغداد نیز به کشته شدن 15 نفر و زخمی شدن 33 نفر دیگر منجر شد.

این درحالیست که ارتش آمریکا امروز در بیانیه ای اعلام کرد که دو نظامی این کشور روز دوشنبه درجریان عملیاتی در استان الانبارعراق کشته شده اند که با احتساب این افراد، شمار نظامیان آمریکایی کشته شده درعراق از زمان حمله به این کشور درماه مارس 2003میلادی به 3 هزار و 21 نفر رسیده است.