جریمه میلیونی نگهداری سنجاب ایرانی‌ در نهاوند

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی اداره‌کل حفاظت محیط زیست استان همدان، عباس نجاری گفت: متخلف زنده گیری و نگه‌داری یک بطانه سنجاب که توسط ماموران یگان حفاظت محیط زیست شهرستان نهاوند دستگیر و به دادگاه معرفی شده بود، به پرداخت یک میلیون تومان جزای نقدی محکوم شد.

نجاری اظهار کرد: نیروی یگان اداره حفاظت محیط زیست طی گزارش دریافتی مبنی بر حمل و عرضه یک بطانه سنجاب ایرانی توسط یک فرد متخلف در این شهرستان، وی را به مراجع قضایی معرفی کردند.

وی بیان کرد: به دلیل تخریب جنگل‌های بلوط توسط دامداران و زنده‌گیری جانور و نوزادهای آن توسط شکارچیان و سودجویان برای فروش، تعداد این نوع گونه ارزشمند در طبیعت به شدت کاهش یافته است.