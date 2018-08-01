۱۰ مرداد ۱۳۹۷، ۱۲:۱۱

رئیس محیط زیست نهاوند عنوان کرد:

جریمه میلیونی نگهداری سنجاب ایرانی‌ در نهاوند

نهاوند - رئیس حفاظت محیط زیست شهرستان نهاوند گفت: متخلف زنده‌گیری و نگهداری یک بطانه سنجاب در نهاوند به پرداخت یک میلیون تومان جزای نقدی محکوم شد.

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی اداره‌کل حفاظت محیط زیست استان همدان، عباس نجاری گفت: متخلف زنده گیری و نگه‌داری یک بطانه سنجاب که توسط ماموران یگان حفاظت محیط زیست شهرستان نهاوند دستگیر و به دادگاه معرفی شده بود، به پرداخت یک میلیون تومان جزای نقدی محکوم شد.

نجاری اظهار کرد: نیروی یگان اداره حفاظت محیط زیست طی گزارش دریافتی مبنی بر حمل و عرضه  یک بطانه سنجاب ایرانی توسط یک فرد متخلف در این شهرستان، وی را به مراجع قضایی معرفی کردند.

وی بیان کرد: به دلیل تخریب جنگل‌های بلوط توسط دامداران و زنده‌گیری جانور و نوزادهای آن توسط شکارچیان و سودجویان برای فروش، تعداد این نوع گونه ارزشمند در طبیعت به شدت کاهش یافته است.

