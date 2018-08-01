به گزارش خبرنگار مهر، ایمان سیفالهی پیش از ظهر چهارشنبه در حاشیه کارگاه آموزشی «اصول تغذیه گلها و گیاهان فضای سبز» بیان اینکه آموزش، اولویت اصلی کار این سازمان در سال جاری است، گفت: آموزش کارشناسان و نیروهای فضای سبز هر ساله در دستور کار این سازمان قرار داشته است.
سیف الهی ضمن اشاره به سیاست شهردار کرمان در برگزاری دورههای آموزشی و تلاش حوزه معاونت برنامهریزی و توسعه سرمایه انسانی در این خصوص، گفت: آموزش میتواند در به روز رسانی اطلاعات نیروها و ارتقای فعالیت و عملکرد سازمان موثر باشد.
وی گفت: در این راستا با همت و همکاری معاونت برنامهریزی و توسعه نیروی انسانی و امور شهری و شورای استانداری کرمان، کارگاه آموزشی «اصول تغذیه گلها و گیاهان فضای سبز» به منظور تعالی و ارتقای سطح علمی کارشناسان فضای سبز شهرداریها و فعالان بخش کشاورزی استان، خانه کشاورزی، مرکز آموزش علمی کاربردی سازمان جهاد کشاورزی و سازمان نظام مهندسی برگزار میشود.
مدیرعامل سازمان پارکها و فضای سبز شهرداری کرمان افزود: علیخان میرزایی، عضو هیئت علمی دانشکده کشاورزی کرج و راضیه بخشایی، کارشناس ارشد حشره شناسی، مدرسان این کارگاه آموزشی هستند.
سیفالهی عنوان این کارگاه آموزشی را «ایجاد مقاومت در برابر تنشها با تکیه بر تغذیه گیاهان و مبارزه غیرشیمیایی با آفات» عنوان کرد.
وی با اشاره به اینکه از زمان تاسیس سازمان پارکها و فضای سبز، هر ساله دوره و کارگاههای آموزشی برای کارکنان این مجموعه و شهروندان در زمینههای مختلف از جمله حفظ فضای سبز، آبیاری، خاک شناسی، تغذیه و مبارزه با آفات برگزار میشود، از تداوم اینگونه دورهها در طول سال جاری و سالهای آتی خبر داد.
سیفالهی ضمن ابراز خرسندی از استقبال خوب شهرداریهای استان از این دوره آموزشی، از حضور بیش از ۱۲۰ نفر در این دوره آموزشی خبر داد.
تنش ناشی از خشکسالی منحصر به کرمان نیست
علی خانمیرزایی، یکی از مدرسان این دوره آموزشی نیز با اشاره به اینکه شرایط محیطی در حال تغییر و جهان پیرامون ما با تنشهایی مواجه است، گفت: این موضوعات تنها منحصر به کرمان و ایران نیست و در سراسر دنیا شاهد این تغییرات هستیم که به موازات آن تحقیقاتی در سراسر جهان در این خصوص انجام شده است که امیدواریم با آموزش و به کارگیری آنها، اثرات این تنشها را به حداقل برسانیم.
وی افزود: رسالت من در این دوره آموزشی این است که تحقیقات انجام شده را از کتابخانهها و آرشیوها خارج و در اختیار کارشناسان و مسئولان فضای سبز حاضر در این دوره آموزشی قرار دهم تا به صورت عملیاتی در عرصه به کار گرفته شود.
خانمیرزایی ادامه داد: شوری خاک، کمبود آب، خشکسالی و دمای بالا منحصر به این منطقه نیست و بسیاری از کشورها را درگیر خود کرده است.
وی گفت: بر همین اساس تلاشمان بر این است تا از تجارب محققان این عرصه استفاده و در مناطق خود بومیسازی کنیم.
این عضو هیئت علمی دانشگاه افزود: در این دوره آموزشی یک موضوع خاص به طور مثال یک عنصر غذایی یا یک تنش خاص را به صورت عمیق باز کرده و مورد بحث و بررسی قرار خواهیم داد.
خانمیرزایی در پاسخ به سوالی مبنی بر چگونگی حفظ فضای سبز شهر کرمان با توجه به کمبود آب، گفت: ما انسانها خیلی از موفقیتهای صنعتی را با الگو برداری از موجوداتی به دست آوردهایم که خودشان را با طبیعت سازگار کردهاند.
وی اضافه کرد: باید بپذیریم محدودیت آب، کمبود بارندگی و دمای بالای هوا جزو تنشهای غیرقابل کنترل هستند و به جای آنکه به فکر انتقال آب یا تغییر گونههای گیاهی باشیم، نگاهی بومی داشته و از گیاهان بیابانهای پیرامون این منطقه که حداقل دخالت انسان را دارند و به صورت طبیعی رشد میکنند، الگوبرداری کنیم.
خانمیرزایی تصریح کرد: اینگونه استانها باید بیشتر به سمت سازگاری با محیط و مدیریت منابع موجود پیش بروند.
ضرورت استفاده از سموم مبارزه با آفات غیرشیمیایی داخلی
راضیه بخشایی، یکی دیگر از مدرسان این دوره آموزشی، با بیان اینکه ۱۰ سال در زمینه نهادهای کشاورزی و واردات آنها و به طور اختصاصی کنترل آفات شیمیایی فعالیت دارم، معرفی سموم غیرشیمیایی جهت مبارزه با آفات در فضای سبز شهری را یکی از مباحث این دوره آموزشی عنوان کرد.
وی گفت: با توجه به اینکه سموم شیمیایی مشکلات زیادی را برای شهروندان به وجود میآورد، باید از سموم غیرشیمیایی موجود در کشور استفاده کرد.
بخشایی افزود: مدیران و کارشناسان فضای سبز به طور قطع با این سموم و تجهیزات آشنایی دارند، ولی شاید اطلاع چندانی از وجود و فروش این سموم در کشور نداشته باشند که در این دوره آموزشی تمام اطلاعات لازم به آنها داده میشود و اطلاعات آنها به روز خواهد شد.
وی گفت: تداوم اینگونه دورههای آموزشی میتواند در به روز کردن اطلاعات کارشناسان فضای سبز نقش موثری داشته باشد.
