اعلام برنامه قطع احتمالی برق شهر تهران برای ۱۰ مرداد

به گزارش خبرگزاری مهر از وزارت نیرو ، برابر اعلام شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ، مشترکان تهرانی با توجه به استمرار هوای گرم و افزایش بی‌سابقه مصرف انرژی برق و نیز محدودیت منابع تولید انرژی، صنعت برق ضمن عذرخواهی ناگزیر به پیش‌بینی اعمال محدودیت بار در شبکه‌های توزیع برق شهر تهران است.

بر همین اساس به اطلاع می‌رساند این شرکت به منظور سهولت دسترسی مشترکان به جدول زمان‌بندی محدودیت احتمالی بار تا پایان اجرای این طرح، نسبت به گروه‌بندی مناطق در پنج دسته بر اساس ساعت زمانی مشخص اقدام کرده است.

مشترکان می‌توانند با مراجعه به جدول و بر اساس منطقه برق و آدرس محل سکونت خود، گروه‌بندی خود را مشخص و از زمان‌بندی احتمالی اعمال محدودیت اطلاع حاصل کنند و لازم به ذکر است که گروه‌های اعلام شده تا اطلاع بعدی ثابت است.

مصرف برق کشور در مدار بالای ۵۶ هزار مگاوات

بر اساس گزارش شرکت مدیریت شبکه برق ایران، اوج مصرف برق در روز گذشته (سه شنبه نهم مردادماه)، به میزان ۵۶ هزار و ۲۸۳ مگاوات گزارش شد که در سال گذشته در همین زمان پیک مصرف ۵۴ هزار و ۵۹۹ مگاوات بود.

همچنین میزان مصرف برق صنایع در روز گذشته چهار هزار و ۶۳۰ مگاوات بوده که در مقایسه با روز دوشنبه که میزان آن چهار هزار و ۵۹۸ مگاوات ثبت شده، مصرف برق این بخش قدری افزایش داشته است.

با توجه به شدت هوای گرم در کشور و افزایش دما، صنعت برق ایران از مشترکین همچنان می خواهد که نسبت به صرفه‌جویی ۱۰ درصدی مصرف برق اهتمام ویژه داشته باشند و از به‌کارگیری وسایل و تجهیزات پرمصرف در ساعات پیک بار خودداری کنند تا خاموشی ها به صفر رسیده و شبکه برق‌رسانی در تمامی نقاط کشور پایدار باشد تا از این نعمت، همگان بهره لازم را ببرند.