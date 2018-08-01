  1. استانها
  2. همدان
۱۰ مرداد ۱۳۹۷، ۱۳:۵۸

رئیس محیط زیست رزن عنوان کرد:

یک سال حبس تعزیری برای رهاسازی پساب در محیط زیست

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی اداره‌کل حفاظت محیط زیست استان همدان، مجید اسکندری گفت: فرد متخلفی به اتهام ایجاد آلودگی محیط و منابع آبی از طریق رهاسازی پساب کارگاه در محیط زیست پس از سیر مراحل قانونی به یک سال حبس تعزیری محکوم شد.

وی گفت: این فرد متخلف چندی پیش با شکایت حفاظت محیط زیست شهرستان رزن به مراجع قضایی معرفی شده بود.

اسکندری بیان کرد: رهاسازی فاضلاب، زباله و نخاله های ساختمانی در گوشه و کنار معابر عمومی و زمین های کشاورزی از معضلات شهرستان رزن است.

وی اضافه کرد: یکی از منابع آلودگی محیط زیست در شهرستان رزن، رها شدن پساب وآلوده شدن منابع آبی شهرستان است.

کد خبر 4363035

