۱۰ مرداد ۱۳۹۷، ۱۲:۲۳

مدیرکل دفتر امور شهری و شوراهای استانداری کرمان تاکید کرد؛

لزوم جداسازی آب شرب از آب مخصوص آبیاری فضای سبز

کرمان - مدیرکل دفتر امور شهری و شوراهای استانداری کرمان بر لزوم جداسازی آب شرب از آب مخصوص آبیاری فضای سبز تاکید کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا نژادخالقی پیش از ظهر چهارشنبه در حاشیه کارگاه آموزشی «اصول تغذیه گل‌ها و گیاهان فضای سبز» با بیان اینکه این دوره با هدف ارتقای آگاهی مسئولان و کارشناسان فضای سبز در حال برگزاری است، به مشکل کم آبی و خشکسالی‌های پی در پی در کرمان اشاره کرد و گفت: باید در این خصوص راهکار و چاره‌ای اندیشیده شود.

نژادخالقی به سیستم نوین آبیاری تحت فشار و جداسازی آب شرب از آب مخصوص آبیاری فضای سبز اشاره کرد و گفت: در این دوره آموزشی به بررسی این موضوع خواهیم پرداخت.

وی با تاکید بر اینکه فضای سبز شهری می‌تواند در روح و روان شهروندان تاثیر زیادی داشته باشد، گفت: زیبایی منظر شهری می‌تواند در آسوده کردن روان شهروندان و تلاش برای انجام کارهای روزانه نقش موثری داشته باشد.

مدیرکل دفتر امور شهری و شوراهای استانداری کرمان با بیان اینکه این اولین دوره آموزشی مشترک بین شهرداری کرمان، اداره کل امور شهری و شوراهای استانداری و سازمان همیاری شهرداری‌های استان است، افزود: در طول سال نیز دوره‌های آموزشی متعددی با موضوعات مختلف عمرانی برگزار خواهد شد.

کارگاه آموزشی «اصول تغذیه گل‌ها و گیاهان فضای سبز» با مشارکت معاونت برنامه‌ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهرداری، اداره کل امور شهری و شوراهای استانداری، سازمان همیاری شهرداری‌های استان و سازمان پارک‌ها و فضای سبز شهرداری کرمان در محل سالن سادات برگزار شد.

