لزوم جداسازی آب شرب از آب مخصوص آبیاری فضای سبز

به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا نژادخالقی پیش از ظهر چهارشنبه در حاشیه کارگاه آموزشی «اصول تغذیه گل‌ها و گیاهان فضای سبز» با بیان اینکه این دوره با هدف ارتقای آگاهی مسئولان و کارشناسان فضای سبز در حال برگزاری است، به مشکل کم آبی و خشکسالی‌های پی در پی در کرمان اشاره کرد و گفت: باید در این خصوص راهکار و چاره‌ای اندیشیده شود.

نژادخالقی به سیستم نوین آبیاری تحت فشار و جداسازی آب شرب از آب مخصوص آبیاری فضای سبز اشاره کرد و گفت: در این دوره آموزشی به بررسی این موضوع خواهیم پرداخت.

وی با تاکید بر اینکه فضای سبز شهری می‌تواند در روح و روان شهروندان تاثیر زیادی داشته باشد، گفت: زیبایی منظر شهری می‌تواند در آسوده کردن روان شهروندان و تلاش برای انجام کارهای روزانه نقش موثری داشته باشد.

مدیرکل دفتر امور شهری و شوراهای استانداری کرمان با بیان اینکه این اولین دوره آموزشی مشترک بین شهرداری کرمان، اداره کل امور شهری و شوراهای استانداری و سازمان همیاری شهرداری‌های استان است، افزود: در طول سال نیز دوره‌های آموزشی متعددی با موضوعات مختلف عمرانی برگزار خواهد شد.

کارگاه آموزشی «اصول تغذیه گل‌ها و گیاهان فضای سبز» با مشارکت معاونت برنامه‌ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهرداری، اداره کل امور شهری و شوراهای استانداری، سازمان همیاری شهرداری‌های استان و سازمان پارک‌ها و فضای سبز شهرداری کرمان در محل سالن سادات برگزار شد.