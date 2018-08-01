شهریه نوبت دوم دانشگاه هنر اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر، دانشگاه هنر شهریه نوبت دوم شبانه و شرایط تخصیص خوابگاه را جهت اطلاع پذیرفته شدگان آزمون سراسری سال ۹۷ اعلام کرد.

جدول شهریه نوبت دوم (شبانه) دانشگاه هنر به منظور اطلاع آندسته از پذیرفته شدگان آزمون سراسری سال ۱۳۹۷ به شرح ذیل اعلام می شود:

سال شهریه ثابت شهریه متغیر واحد عمومی شهریه متغیر واحد پایه نظری شهریه واحد نظری اصلی - تخصصی شهریه واحدآزمایشگاهی، عملی و کارگاهی با دو ساعت اجرا در هفته شهریه واحدآزمایشگاهی، عملی و کارگاهی با سه ساعت اجرا در هفته شهریه پروژه نهایی ۹۷ ۲.۰۸۰.۰۰۰ ۱۶۸.۰۰۰ ۲۸۳.۵۰۰ ۳۳۶.۰۰۰ ۵۱۴.۵۰۰ ۷۵۶.۰۰۰ ۱.۰۰۸.۰۰۰

مبالغ به ریال است.

امکان ارائه خوابگاه مجردی در مجموعه پردیس کرج دانشگاه فراهم است، ضمنا دانشگاه فاقد خوابگاه متاهلی است. همچنین دانشگاه امکان ارائه سرویس ایاب و ذهاب به پردیس کرج و بالعکس را ندارد.