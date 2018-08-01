دکتر کیومرث رحیمی در گفتگو با خبرنگار مهر درباره بازدید از باشگاه های ورزشی نیز گفت: باشگاه های ورزشی زیرمجموعه ورزش و جوانان هستند اما براساس برنامه عملیاتی ابلاغ شده از سوی وزارت بهداشت بازرسی این مراکز با ما است.

وی افزود: هدف از انجام این بازرسی ها عدم عرضه کالاهای سلامت محور و عدم عرضه مکمل ها در آنجا است زیرا مکمل شیرخشک و الکل تابع مقررات دارو است و نمی تواند درمحلی جز داروخانه ها عرضه شوند.

مدیر نظارت و ارزیابی فرآورده های طبیعی، سنتی، مکمل و بازرسی ویژه معاونت غذا و دارو علوم پزشکی کرمانشاه خاطر نشان کرد: با وجود این ممنوعیت عرضه، برخی از باشگاه های بدن سازی به طور مستقیم یا غیرمتسقیم نسبت به عرضه مکمل ها اقدام می کنند در حالی که این تخلف است.

وی با اشاره به انجام تخلفات در حوزه داروهای آنابولیک توسط برخی باشگاه های ورزشی افزود: در این میان با همکاری اماکن و ورزش و جوانان در دو شیفت صبح و عصر بازرسی ها انجام می شود.

دکتر رحیمی با بیان اینکه سالیانه سه تا چهار بار از باشگاه های ورزشی بازدید و تخلفات به مراجع قضایی ارجاع می شود گفت: در سال قبل ۱۸۰ بازرسی از باشگاه های ورزشی انجام دادیم که ۱۸ بازرسی منجر به کشف شد.

مدیر نظارت و ارزیابی فرآورده های طبیعی، سنتی، مکمل و بازرسی ویژه معاونت غذا و دارو علوم پزشکی کرمانشاه خاطر نشان کرد: در سه ماهه امسال هم ۱۰۰ بازرسی انجام شده که از این تعداد سه بازرسی منجر به کشف شده که برخی به مراجع قضایی ارجاع شده است.