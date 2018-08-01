میشل عون: اسرائیل هنوز نسبت به جنوب لبنان طمع دارد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المنار، «میشل عون» رئیس جمهور لبنان در مراسم فارغ التحصیلی دانشجویان دانشگاه افسری این کشور تأکید کرد که گذشته و حوادث مختلف نشان می دهد که ارتش لبنان در بحران ها، با ثبات ترین مرجع برای کشور است.

وی تأکید کرد که ارتش لبنان در دوره جنگ مرز این کشور را صیانت کرده و کرامت و حاکمیت کشور را حفظ می کند و شکاف ایجاد شده در اتحاد و همزیستی مشترک را ترمیم می کند و در دوره صلح هم حافظ امنیت و ثبات لبنانی هاست.

میشل عون در این سخنرانی به انتخابات پارلمانی اخیر لبنان هم اشاره کرد و گفت که این انتخابات در فضایی مبتنی بر دموکراسی برگزار شده و انعکاس دهنده رأی و نظر مردم این کشور بوده است.

وی در ادامه تأکید کرد که تلاش خواهد شد تا در دولت آینده لبنان هم یک صدا بر دیگر صدها غالب نباشد و این دولت بدون به حاشیه راندن جریان های دیگر صدای همه جریان های جامعه لبنانی را نمایندگی کند.

عون گفت که برای همکاری با «سعد الحریری» عزم خود را جزم کرده تا کشور را از بحران تأخیر در تشکیل دولت خارج کند.

وی خطاب به نظامیان لبنانی گفت که مأموریت آنها در حمایت از جنوب لبنان در برابر طمع اسرائیل به پایان نرسیده است و تأکید کرد که اسرائیل هنوز در حال نقض قطعنامه ۱۷۰۱ شورای امنیت است و بخشی از اراضی لبنان را در اشغال خود در آورده است.