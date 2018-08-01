کتابی با شرح «تاریخ آموزش ایران» منتشر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدحسین بادامچی و عرفان مصلح، نوشته دیوید مناشری را با عنوان «نظام آموزشی و ساختن ایران مدرن» به فارسی برگرداندند. این کتاب یکی از جامع‌ ترین و مهم ‌ترین نوشته‌ها درباره تاریخ آموزش ایران است که دیوید مناشری با استفاده از اسناد دست اول، صدها مصاحبه حضوری با صاحب‌نظران، سیاست‌گذاران، مدیران و استادان متنفذ در رژیم پهلوی و همین طور اغلب آثار مهمی که در تحلیل آموزش جدید ایرانی و نقش آن در تحولات تاریخ جدید ایران به فارسی و انگلیسی نوشته شده، فراهم کرده است.

به نظر مناشری، آموزش جدید اهرم اصلی، موتور محرک و مهم‌ ترین ابزار مدرنیزاسیون ایران است. از این رو، وی کوشیده است بسط گام ‌به ‌گام آموزش جدید (غربی) در نظام اجتماعی سنتی ایران را از سال ۱۸۱۱، یعنی تاریخ اولین اعزام دانشجویان به فرنگ توسط عباس میرزا، تا پایان سلطنت پهلوی و سپس در دهه اول جمهوری اسلامی به تصویر کشد و نقش ویژه نظام آموزشی را در تغییر تدریجی نظام ایران قدیم و ظهور ایران مدرن از طریق تربیت طبقه نخبگان جدید تبیین کند.

به باور بسیاری از کارشناسانی که این کتاب را در مجلات معتبر نقد و ارزیابی کرده اند، این کتاب جامع ترین و مهم ترین کتابی است که در حوزه تاریخ آموزش کشور ایران نگاشته شده است. مهم ترین امتیاز کتاب در رویکرد آن است که آموزش جدید را به عنوان اهرم اصلی موتور محرک و مهم ترین ابزار مدرنیزاسیون ایران به عنوان یک برنامه کلان تاریخی، فلسفی، سیاسی، اجتماعی و اقتصادی در دو سده اخیر معرفی کرده است.

روش شناسی و رویکرد مطالعاتی مناشری به گونه ای است که با خواندن کتاب این احساس برای خواننده به وجود می آید که نظام آموزشی دقیقا در جای درست خود در تاریخ معاصر ایران نشسته است. در واقع مناشری در روش مطالعه تاریخ آموزش ایران نخست نهاد آموزش را یک نهاد مستقل در نظر نگرفته و آن را در متن مناسبات این نهاد با کل ساخت اجتماعی ایرانی مطالعه کرده است.

دوم اینکه در تحلیل مناسبات آموزش و جامعه برای آموزش نقش بالادستی، اصیل، فعال و تحول ساز در نظر گرفته که بر خلاف رویکردهایی است که آموزش را به عنوان یک نهاد تبعی، محافظه کار، منفعل و ثانوی در نظر می گیرند.

سوم اینکه در تحلیل مدرنیزاسیون از غلبه علم اقتصاد و جامعه شناسی در امان مانده و به خوبی از منظری فلسفی روند تحولات ایران قدیم به جدید را بررسی کرده است.

چهارم اینکه به خوبی اتصال سه قلمرو فلسفه سیاسی، فلسفه آموزشی و مدیریت آموزشی را در سیاست گذاری آموزشی ۱۸۰ ساله مورد مطالعه خود نشان داده است.

برای تحلیل نقش آموزش در ساختن ایران مدرن، در این کتاب سهم آموزش در کل فرآیند تغییرات اجتماعی، اقتصادی و سیاسی در دو سده اخیر از زمانی که کشور برای اولین بار در معرض مدارس غربی قرار گرفت، بررسی می شود. این کتاب با تلاش های آغازین ایرانیان برای اقتباس از دستاوردهای نظام آموزشی غربی در اوایل قرن نوزدهم آغاز می شود و به فروپاشی نظام سلطنتی در شال ۱۳۵۷ می انجامد.

دوران مورد مطالعه به سه دسته تقسیم شده است: دوره قاجار (۱۱۵۸ – 1304) دوره حاکمیت رضاشاه (۱۳۰۴- ۱۳۲۰) و دوره محمدرضاشاه (۱۳۲۰ – 1357) و فصل پایانی که به جمهوری اسلامی می پردازد.

کتاب در چارچوب رشته تاریخ به تحریر درآمده است. این کتاب در ادامه سنت آثاری جای دارد که می کوشند تاریخ یک منطقه را با توجه به ارتباط دوسویه توسعه آن کشور و توسعه نظام آموزشی بررسی کنند.

در بخشی از کتاب آمده است: «آموزش و پرورش و آموزش عالی نقش شایسته ای در سی سال سپری شده در نزدیک شدن به اهداف انقلاب اسلامی اعم از مشارکت در اسلامی کردن جامعه، پژوهش در پیاده سازی اهداف انقلاب، ارائه خدمات به حوزه های مختلف اجتماعی، مساعدت در مناقشات ملی، کمک به دیپلماسی انقلابی، پرورش اندیشه اجتماعی تحول خواه انقلابی یا حتی بارور کردن فرهنگ ملی و آزاداندیشی در خود ایفا نکرده است.

اینها تنها فهرستی اولیه از بی کفایتی نظام آموزشی وارداتی ایران است که مهم ترین تاثیر انقلاب فرهنگی در آن گسترش کورکورانه این نظام بیمار در گوشه گوشه ایران عزیز و در واقع تزریق بیماری به تمام نسل ها در هر روستا و شهرستان بوده است.»

کتاب نظام آموزشی و ساختن ایران مدرن نوشته دیوید مناشری، ترجمه محمدحسین بادامچی و عرفان مصلح در ۴۹۶ صفحه، شمارگان ۱۰۰۰ نسخه در سال ۱۳۹۷ توسط انتشارات حکمت سینا به چاپ رسیده است.