شهرداری در ارائه پیشنهاد به مشاور طرح جامع شهری فرصت را قدر بداند

به گزارش خبرنگار مهر، نرگس نوراله زاده پیش از ظهر چهارشنبه در جلسه کمیسیون شهرسازی معماری شورا افزود: طرح جامع شهر همدان هم اکنون در توسط مشاور در دست تدوین است و بر این اساس باید شهرداری طرح توسعه ای شهر برای ۲۰ سال آینده را به مشاور طرح ارائه دهد.

نوراله زاده اضافه کرد: با توجه به اینکه مطالعات شناخت وضع موجود طرح جامع شهر همدان به تصویب رسیده، بر این اساس شهرداری باید اشکالات موجود در مطالعات صورت گرفته را به مشاور طرح برای اصلاح ارائه دهد.

وی با اشاره به اهمیت پیش بینی توسعه شهر، اظهار کرد: از آنجایی که طرح توسعه شهر بسیار مهم بوده و سرنوشت ۲۰ سال آینده شهر را رقم می زند، برگزاری جلسات کمیسیون شهرسازی و معماری در زمینه بررسی سیاست های توسعه شهرهمدان در این زمینه انجام می شود تا در نتیجه پیشنهادات شورا و شهرداری برای اصلاحات لازم به مشاور طرح جامع ارائه شود.

وی تاکید کرد: مدیریت شهری برای تدوین طرح جامع شهری نباید فرصت را از دست بدهد و باید طرح ها و پیشنهادات خود را برای توسعه شهری آینده به مشاور ارائه دهد.

نوراله زاده در ادامه به لزوم رعایت ضوابط شهرسازی و معماری ایرانی اسلامی اشاره کرد و گفت: سالهاست که بر این موضع تاکید می شود اما خلاف این ضوابط را در شهرسازی و معماری با مرتفع سازی و ضوابط شهرسازی شاهدیم.

رئیس کمیسیون شهرسازی معماری شورای اسلامی شهر همدان یادآور شد: هر شهری که اصالت و کیفیت خود را حفظ کند در توسعه یافتگی موفق عمل می کند.

نوراله زاده همچنین با تاکید بر اینکه در شهرسازی اسلامی باید به تمامی جوانب توجه کرد، افزود: امروزه متاسفانه به مسکن به عنوان یک کالای اقتصادی و سرمایه نگاه می شود در صورتی که در شهرسازی اسلامی مسکن نباید وسیله سرمایه گذاری باشد چراکه مسکن محل امن و آسایش انسان محسوب می شود.

وی گفت: باید در طرح های جامع و تفضیلی بازنگری، اصلاح و منطبق با ضوابط شهرسازی اسلامی اعمال شود.