آذربایجان غربی به هاب تجاری کالا تبدیل می شود

به گزارش خبرنگار مهر، رضا حسینی، پیش از ظهر چهارشنبه در جلسه بررسی موانع و مشکلات فراروی تجار و صادرکنندگان استان آذربایجان غربی با بیان اینکه تبدیل استان به هاب تجاری کالا جزو اولویت های استان است، افزود: آذربایجان غربی با توجه به پایانه های متعدد و سایر ظرفیت هایی که دارد می تواند نقش ویژه ای را در توسعه مناسبات اقتصادی و تجاری کشورمان با کشورهای عراق، ترکیه و سوریه ایفا و بعنوان هاب تجاری کالا در منطقه عمل کند.

وی با اشاره به پیگیری های انجام شده جهت رسمی شدن مرز کیله سردشت ادامه داد: رسمی شدن مرز کیله سردشت نیز در حال پیگیری است که تحقق این موضوع می تواند مسیر توسعه صادرات و واردات را بیش از پیش هموار کند.

معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استاندار آذربایجان غربی در ادامه با اشاره به افزایش چشمگیر صادرات محصولات استان به اقلیم کردستان عراق در دو سال گذشته افزود: با توجه به حجم مبادلات اقتصادی ایران و عراق و نیازهای بازار عراق بویژه در اقلیم کردستان، باید از ظرفیت پایانه های استان بیش از پیش در توسعه صادرات استفاده کنیم.

حسینی همچنین از برگزاری نمایشگاه های مشترک استان با کشورهای همسایه خبر داد و خاطرنشان کرد: بدنبال برگزاری نمایشگاه در شهر اربیل عراق جهت معرفی توانمندی ها و محصولات تولیدی استان هستیم.

معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استاندار آذربایجان غربی در بخش دیگری از سخنان خود اظهارداشت: دولت با جدیت بدنبال رفع مشکلات بخش خصوصی است و ما نیز در استان از هر اقدامی که بتواند بخشی از این مشکلات را حل کند حمایت می کنیم.

حسینی همچنین با اشاره به سفر مشاور معاون اول رئیس جمهور به استان گفت: هدف از این سفر، بررسی موانع و مشکلات تجار و صادرکنندگان استان و ارتقای مناسبات تجاری و اقتصادی با کشورهای عراق و سوریه است

در این جلسه جمعی از فعالین بخش خصوصی و تعدادی از مدیران استانی نیز مسائل، مشکلات و چالش های پیش روی تجار و صادرکنندگان استان را در حضور مشاور معاون اول رییس جمهور مطرح کردند.

جلسه بررسی موانع و مشکلات فراروی تجار و صادرکنندگان استان پیش از ظهر امروز چهارشنبه با حضور دکتر دانایی فر مشاور معاون اول رئیس جمهور و دبیر ستاد توسعه روابط تجاری ایران و عراق، رضا برگزار شد.