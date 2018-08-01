  1. استانها
  2. لرستان
۱۰ مرداد ۱۳۹۷، ۱۲:۳۷

روابط عمومی شرکت آب و فاضلاب شهری لرستان خبر داد:

مرگ ۲ نیروی واحد اتفاقات شرکت آب و فاضلاب لرستان به علت گازگرفتگی

خرم‌آباد- روابط عمومی شرکت آب و فاضلاب شهری لرستان از مرگ دو نیروی واحد اتفاقات این شرکت به علت گازگرفتگی در حین انجام وظیفه خبر داد.

مهدی بابایی در گفت و گو با خبرنگار مهر از مرگ دو نفر از نیروهای واحد اتفاقات فاضلاب، شرکت آب و فاضلاب شهری لرستان خبر داد و گفت: این دو نفر از نیروهای پیمانکاری هستند که با شرکت آب و فاضلاب شهری لرستان همکاری دارند.

وی یادآور شد: این اتفاق در حین انجام فعالیت های اتفاقات فاضلاب رخ داده است.

روابط عمومی شرکت آب و فاضلاب شهری لرستان خاطرنشان کرد: این دو نیرو با سن ۴۰ و ۴۴ سال، به علت گاز گرفتگی در حین انجام وظیفه در منهول های فاضلاب دچار مسمومیت شدند که بعد از انتقال به بیمارستان تامین اجتماعی، علی رغم انجام عملیات پزشکی فوت کردند.

بابایی یادآور شد: این حادثه در منطقه «گلدشت شرقی» رخ داده است.

کد خبر 4363086

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها