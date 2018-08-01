مرگ ۲ نیروی واحد اتفاقات شرکت آب و فاضلاب لرستان به علت گازگرفتگی

مهدی بابایی در گفت و گو با خبرنگار مهر از مرگ دو نفر از نیروهای واحد اتفاقات فاضلاب، شرکت آب و فاضلاب شهری لرستان خبر داد و گفت: این دو نفر از نیروهای پیمانکاری هستند که با شرکت آب و فاضلاب شهری لرستان همکاری دارند.

وی یادآور شد: این اتفاق در حین انجام فعالیت های اتفاقات فاضلاب رخ داده است.

روابط عمومی شرکت آب و فاضلاب شهری لرستان خاطرنشان کرد: این دو نیرو با سن ۴۰ و ۴۴ سال، به علت گاز گرفتگی در حین انجام وظیفه در منهول های فاضلاب دچار مسمومیت شدند که بعد از انتقال به بیمارستان تامین اجتماعی، علی رغم انجام عملیات پزشکی فوت کردند.

بابایی یادآور شد: این حادثه در منطقه «گلدشت شرقی» رخ داده است.