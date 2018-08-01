به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام احمدرضایی پیش از ظهر چهارشنبه در جلسه برنامهریزی دهه غدیر خراسان جنوبی بیان کرد: عید غدیر نقطه وحدت تمام مسلمانان است.
وی ادامه داد: بر ما وظیفه است که در حد خودمان، حد غدیر را رعایت کنیم و نگذاریم این روز بزرگ به فراموشی سپرده شود.
حجتالاسلام رضایی با بیان اینکه باید همانگونه که عاشورا زنده نگه داشتهایم، غدیر را زنده نگهداریم، افزود: اگر به غدیر از همان روز اول بهاداده میشد، همچون عاشورا میدرخشید.
حجتالاسلام رضایی بیان کرد: همه پیامبران الهی عید غدیر را جشن میگرفتند، به آن اهمیتی ویژهای میدادند و حرمت آن را نیز به نحو احسن حفظ میکردند.
وی با بیان اینکه غدیر سرچشمه همه زیباییهای عالم هستی است، گفت: اکمال دین در روز غدیر اتفاق افتاده و جریان غدیر اگر در مسیر خودش قرار میگرفت، هیچگاه انحرافی در جامعه بشریت صورت نمیگرفت و به مدینه فاضله دست مییافتیم.
مدیرکل تبلیغات اسلامی خراسان جنوبی با اشاره به احادیث و روایات پیرامون غدیر، بیان کرد: امام صادق (ع) در روایات خود، این عید را عید اللهاکبر نامیدهاند.
وی با بیان اینکه عید غدیر یکی از بزرگترین اعیاد است، افزود: همه اعیاد هنگامی ارزش و آبرودارند که متصل به قدیر باشند وگرنه محکوم و معنای نخواهند داشت.
وی با اشاره به تلاشهای بیوقفه دشمن برای مقابله با اسلام و به خصوص مذهب شیعه، گفت: دشمن هیچگاه بیکار نخواهد نشست و برای تخریب دین و مذهب تشیع و تمام همت خود را به کار خواهد بست.
مدیرکل تبلیغات اسلامی خراسان جنوبی بیان کرد: بر ما وظیفه است که با حرکت جهادی تلاش کنیم دین خدا را زنده نگهداریم و در حفظ آن کوشا باشیم.
وی افزود: سازمان تبلیغات اسلامی ظرفیتهای بسیار خوبی ازجمله تشکلها را در اختیار دارد که باید پای کار بیایند تا از ظرفیت مردم هم استفاده بهینه شود.
مدیرکل تبلیغات اسلامی خراسان جنوبی با بیان اینکه نباید در فعالیتهای مذهبی بحثهای محتوایی فراموش شود، گفت: همچنین گفتمانهای دینی باید مورد توجه ویژه قرار گیرد.
وی بیان کرد: باید با استفاده از ظرفیت مردمی فضاسازی مناسب انجام و از سخنرانان محوری و مورد اعتماد در ایام غدیر استفاده شود.
حجتالاسلام رضایی افزود: باید برنامههای تشکلهای دینی را تقویت کنیم و فعالیتهای مناطق حاشیهنشین را مورد توجه ویژهای قرار دهیم.
وی با اشاره به استفاده از ظرفیت فضای مجازی، گفت: فضای مجازی ظرفیت بسیار خوبی برای تبلیغ بوده که باید مورد توجه ویژه قرار گیرد.
مدیرکل تبلیغات اسلامی با توجه به کمبود اعتبارات، اظهار کرد: در بسیاری از بخشها و برنامهها لازم نیست اعتبار خاصی داشته باشیم چرا که مدیریت لازم است و باید با مدیریت صحیح برنامه را اجرا کرد.
نظر شما