ضرورت ایجاد صندوق های سرمایه گذاری مشترک بین ایران و سایر کشورها

به گزارش خبرگزاری مهر، جمشید تقی زاده در نشست سفرا و نمایندگان جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور با مدیران وزرات تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان های تابعه آن، افزود: با توجه به اینکه در شرایط سیاسی فعلی حاکم بر روابط اقتصادی ایران با کشورهای مختلف دنیا امکان مشارکت و سرمایه گذاری با شرکت های کوچک و متوسط در کشورهای مختلف دنیا راحت و سریع تر است، تشکیل صندوق های سرمایه گذاری مشترک می تواند فرصت مناسبی جهت جذب سرمایه های خرد و کوچک باشد.

وی اظهار داشت: ایجاد شرکت های مشترک جهت تبادل کالا و پول و ایجاد زمینه های همکاری با نهادهای مالی از جمله بانک های سرمایه گذاری فعال در کشورهای مختلف جهت اخذ مشاوره در راستای شناسایی فرصت های سرمایه گذاری و تامین مالی نیز می تواند در این زمینه راهگشا باشد.