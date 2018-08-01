درخواست «یونیسف» از ائتلاف سعودی برای توقف حمله به زیرساختهای یمن

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المنار، صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد «یونیسف» از کشورهای عضو ائتلاف متجاوز سعودی خواست تا حملات خود را علیه زیر ساختها و تأسیسات حیاتی یمن به ویژه منابع آبی مردم این کشور متوقف کنند.

ائتلاف متجاوز سعودی که پیشتر مدعی بود تنها نیروهای مقاومت یمن را هدف حملات خود قرار می دهد منابع آبی و زیر ساختهای این کشور را به شدت در معرض حملات وحشیانه خود قرار داده است.

یونیسف پیشتر نیز با انتشار بیانیه ای خواستار راه حل سیاسی و اعطای فرصتی برای صلح در یمن شده بود.

«هنریتا فور» مدیر اجرایی این نهاد در این بیانیه اعلام کرده بود: درگیری وحشیانه در یمن، این کشور را به پرتگاه هلاکت سوق داده و اقتصاد تبدیل به خرابه شده و خدمات اجتماعی با مشکلات جدی مواجه است.