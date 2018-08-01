همایش رسانه ای خزر برگزار می شود/ معضل خرید و فروش رسانه ها

به گزارش خبرنگار مهر، سلطانی فر پیش از ظهر چهارشنبه در نشست با خبرنگاران در چالوس، با اشاره به همایش رسانه های حاشیه دریای خزر در آستاراخان روسیه، خواستار حضور پررنگ رسانه های سه استان شمالی در این همایش رسانه ای شد.

وی خواهان تشکیل اتحادیه بین خانه های مطبوعات سه استان شمالی با محوریت خزر شد و افزود: ما می توانیم اتحادیه خانه مطبوعات خزر یا شمال کشور را تشکیل دهیم.

وی همچنین بر لزوم برگزاری نمایشگاه ها و جشنواره ای خزر در استان های شمالی تاکید کرد و افزود: سهم رسانه های استان در حوزه دریای خزر باید بیشتر از دیگر کشورها باشد و رسانه های استان باید جدی تری در این جشنواره شرکت کنند.

سلطانی فر درباره مجوز رسانه های گفت: برای این حوزه نیازمند تغییر قانون هستیم ولی سیل متقاضیان داشتن رسانه زیاد است و این سبب شده تا حرکت نازیبای خرید و فروش در رسانه ها صورت گیرد و این عامل ما را رنج می دهد.

معاون مطبوعاتی وزارت ارشاد با تاکید براینکه در حوزه مجوز رسانه های مجازی مانند پایگاه های اطلاع رسانی غیره سعی کردیم نگاه باز داشته باشیم گفت: افزایش تعداد رسانه های مکتوب و غیره یکسری نگرانی هایی را در پی داشته است.

وی از صدور ۴۲ مجوز برای خبرگزاری ها خبر داد و گفت: از این تعداد ۲۹ خبرگزاری فعال هستند و هر هفته شاهد تقاضای راه اندازی خبرگزاری هستیم تا بتوانند از اسم و برند خبرگزاری استفاده کنند و تاکنون مقابل این خواسته ها ایستادگی کرده ایم.

وی با عنوان اینکه تعداد خبرگزاری های با استاندارد از چهار مورد تجاوز نمی کند گفت: این درحالی است که تعداد خبرگزاری های فعال به ۲۹ مورد می رسد.

سلطانی فر یادآور شد: در پی آن هستیم تا به رسانه هایی که مجوز می دهیم تا سه سال هیچ حمایتی به عمل نیاوریم و این امر سبب می شود تا رسانه های فعال و غیرفعال را شناسایی کنیم.

معاون مطبوعاتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی درباره بیمه خبرنگاران نیز با عنوان اینکه بیمه کردن وظیفه مدیران رسانه ها است گفت: امسال تصمیم گرفتیم تا موضوع بیمه را به جایگاه اصلی برگردانیم و یارانه را به کارفرمایان و مدیران مسئول تخصیص دهیم.

وی با اشاره به نگرانی ها در زمینه بیکاری خبرنگاران اظهار داشت: با صندوق بیمه هنرمندان رایزنی هایی در این زمینه داشته ایم و تاکنون هزار نفر از بستر صندوق هنرمندان بیمه شده اند.

علی یوسفی مدیرعامل خانه مطبوعات مازندران نیز با اشاره به داوری هفتمین جشنواره مطبوعات از ارسال ۷۵۸ اثر به دبیرخانه جشنواره خبر داد و گفت: داوری این جشنواره را استادان برجسته نظیر فریدون صدیقی، علی اکبر قاضی زاده، احمد میرعابدینی، محمود مختاریان و کتابدار استفاده شده است.

وی خواهان حمایت برای برپایی نمایشگاه مطبوعات شمال کشور در استان مازندران شد.