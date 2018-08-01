  1. بین الملل
  2. آمریکای شمالی
۱۰ مرداد ۱۳۹۷، ۱۳:۰۷

اردوغان به آمریکا هشدار داد: با زبان تهدید با ما صحبت نکنید

رئیس جمهور ترکیه بار دیگر در خصوص تشدید تنشها میان واشنگتن و آنکارا به آمریکا هشدار داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، اسپوتنیک در خبری فوری از هشدار «رجب طیب اردوغان» رئیس جمهور ترکیه به آمریکا خبر داد.

اردوغان در جمع خبرنگاران خطاب به آمریکایی ها گفت که با زبان تهدید با ترکیه صحبت نکنید.

وی ادامه داد: کشورش در مقابل تهدید آمریکا به تحریم آنکارا بر موضع خود پافشاری خواهد کرد.

این موضع رئیس جمهوری ترکیه واکنشی است به تهدید دونالد ترامپ، رئیس جمهوری ایالات متحده که گفته بود اگر کشیش آمریکایی زندانی در ترکیه آزاد نشود کشورش تحریم هایی را علیه آنکارا وضع خواهد کرد.

روابط آمریکا و ترکیه در هفته های اخیر بار دیگر وارد تنش شده و مقامات دو کشور با لحنی تند یکدیگر را مورد خطاب قرار می دهند.

علاوه بر موضوع جنگنده های اف ۳۵ و سامانه موشکی اس ۴۰۰، بازداشت یک شهروند آمریکایی در ترکیه نیز بر شدت اختلافات دو کشور افزوده است.

مایک پمپئو، وزیر خارجه آمریکا روز شنبه در گفتگوی تلفنی با مولود چاووش اوغلو، همتای ترکیه ای خود با او در مورد پرونده اندرو برونسون کشیش آمریکایی گفتگو کرده بود.

کد خبر 4363113
عبدالحمید بیاتی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها