اردوغان به آمریکا هشدار داد: با زبان تهدید با ما صحبت نکنید

به گزارش خبرگزاری مهر، اسپوتنیک در خبری فوری از هشدار «رجب طیب اردوغان» رئیس جمهور ترکیه به آمریکا خبر داد.

اردوغان در جمع خبرنگاران خطاب به آمریکایی ها گفت که با زبان تهدید با ترکیه صحبت نکنید.

وی ادامه داد: کشورش در مقابل تهدید آمریکا به تحریم آنکارا بر موضع خود پافشاری خواهد کرد.

این موضع رئیس جمهوری ترکیه واکنشی است به تهدید دونالد ترامپ، رئیس جمهوری ایالات متحده که گفته بود اگر کشیش آمریکایی زندانی در ترکیه آزاد نشود کشورش تحریم هایی را علیه آنکارا وضع خواهد کرد.

روابط آمریکا و ترکیه در هفته های اخیر بار دیگر وارد تنش شده و مقامات دو کشور با لحنی تند یکدیگر را مورد خطاب قرار می دهند.

علاوه بر موضوع جنگنده های اف ۳۵ و سامانه موشکی اس ۴۰۰، بازداشت یک شهروند آمریکایی در ترکیه نیز بر شدت اختلافات دو کشور افزوده است.

مایک پمپئو، وزیر خارجه آمریکا روز شنبه در گفتگوی تلفنی با مولود چاووش اوغلو، همتای ترکیه ای خود با او در مورد پرونده اندرو برونسون کشیش آمریکایی گفتگو کرده بود.