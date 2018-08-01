جشنواره انجیر در منطقه «زیودار» پلدختر برگزار می شود

به گزارش خبرنگارمهر، سید حبیب الله موسوی ظهر چهارشنبه در جلسه هماهنگی های برای برگزاری جشنواره انجیر شهرستان پلدختر، اظهار داشت: جشنواره انجیر با حضور استاندارلرستان، نماینده مردم پلدختر و معمولان در مجلس شورای اسلامی، جمعی از مدیران استانی و شهرستانی، کشاورزان و باغداران در منطقه «زیودار» پلدختر برگزار می شود.

وی افزود: در این جشنواره تمبر متناسب با این محصول استراتژیک که یکی از ظرفیت های شهرستان پلدختر و از محصولات منطقه «زیودار» است رونمایی می شود.

موسوی تصریح کرد: این جشنواره در تاریخ ۲۵ مراد ماه امسال در منطقه «زیودار» برگزار می شود.

بخشدار معمولان گفت: منطقه «زیودار» دارای ۱۵ روستا و هشت نفر دهیار با جمعیتی بیش از پنج هزار نفر است که در باغات این منطقه سالیانه ۲۰ هزار تن انجیر تولید می شود.

موسوی با بیان اینکه سطح زیر کشت انجیر منطقه «زیودار» حدود هزار هکتار بوده که از این میزان ۸۶۵ هکتار باغات انجیر بارور است، گفت: ۹۲ درصد بازار انجیر استان لرستان را باغات شهرستان پلدختر به ویژه این منطقه به خود اختصاص داده است.

وی تصریح کرد: انجیر سیاه پلدختر ۲۵ تا ۳۰ درصد بازار انجیر کشور را تامین می کند و گردش مالی این محصول ۲۰۰ میلیارد تومان بوده که رقم بسیار بالایی است.

بخشدار معمولان با بیان این که سوره ای در قرآن به نام انجیر آمده است، گفت: انجیر دارای ۳۲ خاصیت پزشکی است و این محصول می تواند در سطح ملی برند مشخصی برای شهرستان پلدختر باشد.