دوسالانه ملی هنرهای تجسمی کانون پرورش برگزار می شود

معاون فرهنگی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان فارس به خبرنگار مهر گفت: بیش از نیم قرن است که کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان متولی، فعالیت های فرهنگی، هنری و ادبی کودکان و نوجوانان است و در این راستا تلاش می کند با برگزاری کارگاه های تخصصی، زمینه پرورش خلاقیت های کودکان و نوجوانان را فراهم کند.

سعید رضا کامرانی افزود: معاونت فرهنگی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان کشور به منظور بروز استعدادهای هنری کودکان و نوجوانان و ایجاد فضایی برای رشد و پرورش این استعدادها تاکنون به برگزاری شش دوره دوسالانه ملی هنرهای تجسمی اقدام و بر اساس برنامه ریزی های انجام گرفته، هفتمین دوره این جشنواره را در مهر ماه سال جاری برگزار خواهد کرد.

عضو شورای توسعه مدیریت کانون فارس در مورد اهداف این جشنواره اضافه کرد: کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان با انجام چنین ویژه برنامه هایی ضمن ایجاد انگیزه، تحرک بیشتر و رشد استـعدادهای کودکان و نوجوانان در رشته های هنری، اهدافی از قبیل: شناسایی و شکوفایی خلاقیت هنری کودکان و نوجوانان و ایجاد فضای رقابت بین اعضای کودک و نوجوان و بین مربیان مراکز فرهنگی هنری کانون را نیز دنبال می کند.

کامرانی افزود: جشنواره هفتمین دو سالانه ملی هنرهای تجسمی، ویژه اعضای کودک و نوجوان مراکز ثابت، سیار و پستی کانون پرورش فکری است که با موضوع «رنگ مهربانی» و شعار «تمرین زندگی» در رشته های نقاشی، عکاسی، خوشنویسی، سفالگری و هنرهای بومی و سنتی برگزار می شود و اعضای کودک و نوجوان می توانند برای کسب اطلاعات بیشتر و رعایت مفاد شیوه نامه به مراکز فرهنگی و هنری کانون پرورش فکری در سراسر فارس مراجعه کنند.