۲ بازیکن جدید با تیم فوتبال فجر سپاسی شیراز قرارداد بستند

به گزارش خبرنگار مهر، در ادامه نقل و انتقالات تابستانی لیگ دسته یک فوتبال کشور، فجر شهید سپاسی شیراز همچنان به جذب بازیکنان جدید و تمدید قرارداد بازیکنان فصل گذشته ادامه می دهد.

«میلاد صفایی»، هافبک فصل گذشته تیم فجر شهیدسپاسی پس از اتمام خدمت سربازی به مدت یک فصل دیگر با تیم فجرسپاسی تمدید کرد.

«امیر اسدزاده» هافبک فصل گذشته تراکتورسازی تبریز و «حمید نوری» بازیکن فصل پیش برق نوین شیراز با عقد قراردادی یکساله به تیم فجر شهید سپاسی پیوستند.

تیم فوتبال فجر شهید سپاسی شیراز در هفته نخست رقابت‌های دسته یک فوتبال باشگاه‌های کشور۲۰ مرداد به مصاف تیم فوتبال اکسین البرز قرار می‌گیرند.