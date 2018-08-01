  1. استانها
  2. فارس
۱۰ مرداد ۱۳۹۷، ۱۳:۰۳

۲ بازیکن جدید با تیم فوتبال فجر سپاسی شیراز قرارداد بستند

شیراز- ۲ بازیکن جدید از تراکتورسازی و برق نوین با تیم فجر شهید سپاسی شیراز قرارداد بستند.

به گزارش خبرنگار مهر، در ادامه نقل و انتقالات تابستانی لیگ دسته یک فوتبال کشور، فجر شهید سپاسی شیراز همچنان به جذب بازیکنان جدید و تمدید قرارداد بازیکنان فصل گذشته ادامه می دهد.

«میلاد صفایی»، هافبک فصل گذشته تیم فجر شهیدسپاسی پس از اتمام خدمت  سربازی به مدت یک فصل دیگر با تیم فجرسپاسی تمدید کرد.

«امیر اسدزاده» هافبک فصل گذشته تراکتورسازی تبریز و «حمید نوری» بازیکن فصل پیش برق نوین شیراز با عقد قراردادی یکساله به تیم فجر شهید سپاسی پیوستند.

تیم فوتبال فجر شهید سپاسی شیراز در هفته نخست رقابت‌های دسته یک فوتبال باشگاه‌های کشور۲۰ مرداد به مصاف تیم فوتبال اکسین البرز قرار می‌گیرند.

کد خبر 4363124

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    پربازدیدترین ها