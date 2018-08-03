جذب هیات علمی در قالب طرح سربازی در دانشگاه هنر تبریز

به گزارش خبرنگار مهر، دانشگاه هنر اسلامی تبریز به منظور تکمیل کادر هیات علمی خود از بین فارغ التحصیلان مقاطع دکتری و کارشناسی ارشد مطابق جدول ذیل دعوت به همکاری تمام وقت ، پاره وقت و حق التدریس می کند. متقاضیان می توانند طبق تقویم اعلامی( ۲بار در سال ) به آدرسwww.jazb.msrt.ir مراجعه و ثبت نام کنند.
|ردیف
|دانشکده
|رشته تحصیلی
|گرایش
|دکتری
|کارشناسی ارشد
|طرح سربازی
|۱
|معماری و شهرسازی
|
مهندسی معماری اسلامی
مهندسی شهرسازی
|طراحی شهری / برنامه ریزی شهری
|*
|*
|
مهندسی شهرسازی اسلامی
فن آوری
مرمت بنا
|مرمت و احیای بناها و بافت های تاریخی
|*
|*
|۲
|طراحی اسلامی
|طراحی صنعتی
|*
|*
|طراحی داخلی
|*
|*
|
طراحی مبلمان
طراحی پارچه و لباس
|*
|*
|طراحی مد
|طراحی جواهرات
|*
|*
|۳
|هنرهای رایانه ای
|پژوهش هنر
|
هنرهای دیجیتال/ انیمیشن/کارگردانی/
طراحی بازی/ تصویرسازی
|*
|*
|
موسیقی
علوم کامپیوتر
عکاسی
|
فن آوری موسیقی / موسیقی آئینی
علوم کامپیوتر/ وب/ موبایل
|*
|
*
*
|*
|
هنرهای رایانه ای
فن آوری اطلاعات
|
تولید بازی های رایانه ای/ طراحی شبیه
ساز هوشمند
سیستم های چند رسانه ای
|*
|
*
*
|*
|۴
| هنرهای کاربردی
|مرمت اشیای فرهنگی و تاریخی
|چوب،پرم و پارچه/فلز
|*
|*
|باستان شناسی
|دوره اسلامی
|*
|*
|باستان شناسی آثار تاریخی
|*
|*
|*
|۵
|هنرهای اسلامی
|هنر اسلامی
|شیشه/فلز/چوب
|*
|*
|*
|۶
|هنرهای تجسمی
|پژوهش هنر
|ارتباط تصویری
|*
|*
|نقاشی
|نقاشی ایرانی
|*
|*
|۷
|فرش
|
فرش
پژوهش هنر
|
بافت و مرمت
فرش (بافت/ مرمت)
|*
|*
|*
|مدیریت
|بازرگانی /تولید /راهبردی (در حوزه فرش)
|*
|*
-
شرایط اختصاصی متقاضیان:
-۱ حداکثر سن دارندگان مدرک کارشناسی ارشد ۳۳ سال و دکترا ۴۳ سال.
-۲ عدم تعهد خدمت یا راتبه ، پیمانی ، رسمی در سایر دانشگاهها و موسسات آموزش عالی (دولتی – غیر دولتی) و دستگاههای دولتی، ضمنادر صورت پذیرش تا دریافت مجوز پیمانی
نیم تا یک سال حق التدریس همکاری خواهند نمود .
-۳ از سال اخذ مدرک در مقطع کارشناسی ارشد و دکتری بیش از ۳ سال سپری نشده باشد.
۴- حداقل معدل کارشناسی ۱۶.۵ و کارشناسی ارشد ۱۷.۵ از دانشگاه های معتبر.
تبصره: درخواست متقاضیان با معدل پایین تر (تا نیم نمره) که کارنامه پژوهشی و یا هنری درخشان دارند قابل بررسی است.
-۵ عدم مشروطی طی دوره های تحصیلی و حداکثر طول دوره کارشناسی ۹ نیمسال و کارشناسی ارشد ۵ نیمسال.
-۶ اولویت با متقاضیان واجد شرایط زیر خواهد بود :
۱-۶ دانشجویان ممتاز ، رتبه های اول، دوم و سوم.
۲-۶ همخوانی رشته تحصیلی در تمامی دوران تحصیل و گرایش دانش آموخته.
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