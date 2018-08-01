به گزارش خبرنگار مهر، هادی علمدار، ظهر چهارشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: نمایشگاه مطبوعات و رسانه‌های استان گلستان همزمان با هفته خبرنگار از ۱۳ تا ۱۷ مرداد ماه در گرگان برپا می‌شود.

وی افزود: بسیاری از ظرفیت‌های رسانه استان در قالب نمایشگاه مطبوعات برای مردم و مسئولان قابل شناسایی است و از این ظرفیت‌ها در جهت بهبود کیفی رسانه‌ها می‌توان استفاده کرد.

علمدار نمایشگاه مطبوعات را فرصتی برای تعامل میان اصحاب رسانه دانست و گفت: این تعامل در نهایت به سود فضای رسانه‌ای استان بوده و می‌تواند محل مناسبی برای معرفی رسانه‌ها به مخاطبان باشد.

وی با بیان این که این مهم باید جدی‌تر از دوره‌های گذشته پیگیری شود، تصریح کرد: نباید به نمایشگاه مطبوعات تنها به عنوان ویترینی برای رسانه‌ها نگاه کرد بلکه این رویداد به عنوان مهم‌ترین اتفاق برای رسانه‌های گروهی، باید به محفل تخصصی رسانه‌ها تبدیل شود.

علمدار گفت: برپایی نمایشگاه مطبوعات نقش مهم و تاثیرگذاری در آشنایی مردم با رسانه‌ها و ارتقاء سواد رسانه‌ای آنها دارد و تعامل، تبادل و به روزرسانی اطلاعات از مهم‌ترین اهداف برپایی نمایشگاه مطبوعات است.

نمایشگاه مطبوعات با حضور ۳۴ رسانه شامل خبرگزاری‌ها، پایگاه‌های خبری و تحلیلی، هفته‌نامه‌ها و سایر نشریات استانی از روز شنبه هفته آینده آغاز به‌کار می‌کند.