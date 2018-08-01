هنرمندان البرز، لرستان ومازندران این هفته مهمان برج میلاد می شوند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی برج میلاد تهران، علی درویش پور با بیان این مطلب افزود: استقبال از جشنواره شب های فرهنگی برج میلاد در شب های تابستان داغ خارج از توصیف بوده است و بسیاری از مردم هر شب به دیدن استان های مختلف کشورمان در برج میلاد می آیند.

وی افزود: در پایان این هفته از مرداد ماه در روزهای چهارشنبه ۱۰ مرداد، پنج شنبه ۱۱ مرداد و جمعه ۱۲ مرداد ماه به ترتیب استان های البرز، لرستان و مازندران به برج میلاد تهران آمده تا آیین ها و رسوم خود را در معرض دید و نمایش عموم قرار دهند.

به گفته درویش پور، جشنواره ملی چارسوق فرصتی فراهم آورده است تا استان های مختلف ایران ظرفیت های گردشگری، صنایع دستی و میراث فرهنگی خود را که بخشی از هویت و فرهنگ ما ایرانیان است را به مردم پایتخت معرفی کنند تا مردم با آگاهی کامل مقصد گردشگری و سفر خود را برای روزهای پایانی تابستان انتخاب کنند.

به گزارش روابط عمومی برج میلاد، جشنواره ملی چارسوق تا ۱۹ شهریورماه هر شب در دهکده اقوام برج میلاد از ساعت ۲۱ الی ۲ بامداد میزبان شهروندان و بازدیدکنندگان است.