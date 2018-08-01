انجام بازدیدهای مستمر از واحدهای تولیدی و صنعتی استان البرز

به گزارش خبرنگار مهر، عبادالله کامکار ظهر چهارشنبه در نشست کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان، بابیان اینکه رویکرد دولت حمایت از تولیدکننده و احیای واحدهای تولیدی تعطیل یا نیمه تعطیل است، اظهار کرد: بانک‌ها باید در این رابطه همکاری لازم را داشته باشند تا شاهد بروز مشکلی برای این واحدها نباشیم.

وی در ادامه از بازدید و بررسی مستمر واحدهای تولیدی استان البرز خبر داد و افزود: این واحدها با بازگو کردن مشکلات حوزه خود، زمینه را برای رفع این مشکلات فراهم کنند.

کامکار بابیان اینکه کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان البرز برای رفع مشکلات واحدهای تولیدی از هیچ تلاشی فروگذار نیست، خاطرنشان کرد: درصدد هستیم با جذب سرمایه‌گذارهای بخش خصوصی زمینه‌ها را برای توسعه تولید و اشتغال فراهم کنیم.

در این نشست مشکلات پارکینگ پروژه گردشگری هتل آپارتمان در منطقه برغان ساوجبلاغ در زمینی به مساحت سه هزار مترمکعب که عملیات اجرایی آن ۷۰ درصد پیشرفت داشته است، مطرح و موردبررسی قرار گرفت.