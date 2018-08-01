پیشرفت ۳۰ درصدی عملیات ساخت سالن ورزشی فامنین

به گزارش خبرگزاری مهر وبه نقل از روابط عمومی اداره کل ورزش و جوانان استان همدان، حسین قراگوزلو اظهار داشت: درحال حاضر ۳ پروژه مهم ورزشی در شهرستان فامنین در دست اجرا است.

وی گفت: سالن ورزشی ۱۵۰۰ نفری فامنین بعنوان مهمترین پروژه ورزشی این شهرستان ۳۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارد و مرحله نصب سوله آن به پایان رسیده و تاکنون بیش از یک میلیارد تومان برای ساخت آن هزینه شده است.

قراگوزلو ادامه داد: یکی دیگر از پروژه ها راه اندازی سالن ورزش زورخانه است که در حال حاضر با ۵۰ درصد پیشرفت فیزیکی در دست احداث است.

رئیس اداره ورزش و جوانان شهرستان فامنین عنوان کرد: اعتبارات خوبی از محل اعتبارات ملی برای احداث این مکان اختصاص یافته است.