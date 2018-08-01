رونمایی سند توسعه منابع انسانی تا مقابله با سفیدبالک ها

به گزارش خبرگزاری مهر، برخی از اخبار مناطق شهرداری تهران به این شرح بوده است:

رونمایی از سند توسعه منابع انسانی منطقه ۲

ارزیابی عملکرد حوزه منابع انسانی شهرداری منطقه دو و رونمایی از سند توسعه منابع انسانی منطقه با حضور افشین حبیب زاده عضو شورای اسلامی شهر تهران ، ابراهیم شیخ معاون منابع انسانی شهرداری تهران، رسول کشت پور شهردار منطقه دو و مدیران کل انجام شد.

ابراهیم شیخ معاون منابع انسانی شهرداری تهران در نشست رونمایی از سند توسعه منابع انسانی منطقه دو اظهار داشت : خرسندیم که اعلام کنیم برای اولین بار در سطح تمامی سازمانها خدماتی، عمومی و دولتی کشور ، برنامه عملیاتی منابع انسانی را با برش و تمایز منطقه ای و با متدلوژی علمی و حرفه ای و با مشارکت همکاران سازمان در راستای توانمندسازی آنها، تهیه نموده ایم .

معاون توسعه منابع انسانی شهرداری تهران همچنین در نشست ارزیابی عملکرد منابع منطقه دو اعلام داشت :بر اساس جمع بندی مدیران و کارشناسان حوزه منابع انسانی شهرداری تهران روحیه تحول گرایی و نگرش مثبت شهردار منطقه دو ، پرهیز از حفظ وضع موجود و تلاش در مسیر تحول ،اهتمام به روش های نوین یادگیری، و اعلام آمادگی منطقه برای پایلوت شدن طرحهای تحولی از نقاط مثبت و برجسته حوزه منابع انسانی منطقه دو است و در بعضی از موارد زمینه های قابل بهبود نیز وجود دارد.

در ادامه نشست رسول کشت پور شهردار منطقه دو اظهار داشت : تهران شهر فرصت هاست و امیدواریم با حمایت های ستادی شهرداری و شورای شهر در جهت دهی و شتاب بخشی به فعالیت های مناطق شاهد موفقیت های روزافزون باشیم.

وی تصریح کرد: معتقدیم باید در تهران جراحی بزرگی اتفاق بیافتد حتی اگر این عمل و فرآیند برای برخی افراد خوشایند نباشد و در جهت تخریب و سنگ اندازی برآیند لذا باید توجه کنیم که اصالت در اهداف برنامه هاست و نه در فرآیندها و بر همین اساس لازم است تمام تلاش خود را در جهت رسیدن به مقصد و هدف ها تنظیم نماییم.

کشت پور تدوین برنامه عملیاتی منابع انسانی را مصداقی از عمل بر اساس هدف خواند و گفت: اگر همواره در انتظار انجام امور در قالب های کلان و گسترده باشیم به دلیل محدودیت های موجود امکان دستیابی به موفقیت کم خواهد شد و حل چالش های موجود به تعویق خواهد افتاد.

کشت پور همچنین با اشاره به فرآیند تدوین برنامه عملیاتی سند توسعه منابع انسانی منطقه دو افزود : این برنامه با ۸۲ هدف عملیاتی و ۱۰۸ پروژه توسط تیم اجرایی درون منطقه ای متشکل از مدیران و کارشناسان تدوین و در نهایت توسط معاونت منابع انسانی شهرداری تهران تصویب شد.

بوستان رضوان پاتوق گفتمان شهری در منطقه ۱۰ پایتخت شد

در راستای افزایش سطح سلامت روان و سرمایه اجتماعی از طریق مشارکت، بوستان رضوان پاتوق گفتمان شهری در منطقه ۱۰ شد.

طرح "گفت وگو در شهر" در قالب اشتراک تجارب گروه ها و اقشار مختلف شهروندان و بحث و تبادل نظر با الگوی "کتابخانه انسانی" در راستای ارتقای سلامت روان جامعه و افزایش سرمایه اجتماعی ازطریق مشارکت در بوستان رضوان اجرا می شود.

در این طرح بستری فراهم شده تا ضمن توسعه تعاملات اجتماعی اقشار مختلف شهروندان طی نشست های صمیمی تجارب و دانسته های مفید خود را در موضوعات مختلف متناسب با ارزش های جامعه در اختیار سایر شهروندان قرار دهند.

شایان ذکر است این طرح با همکاری انجمن ها و سمن های سطح منطقه، انجمن سلامت خانواده، انجمن دفاع از حقوق معلولان، انجمن مبارزه با دخانیات، انجمن روانشناسی و تربیت، اوتیسم، کلانتری و مرکز بهداشت جنوب از ۲ تا ۱۹ مرداد ساعت ۱۹ الی ۲۰:۳۰در حال اجراست.

گفتنی است محورهای این برنامه شامل: "خاطره گویی پدربزرگ و مادربزرگ ها، به اشتراک گذاری تجارب افراد دارای معلولیت و خانواده آن ها، اشتراک تجربه مصرف دخانیات، قصه گویی پدربزرگ و مادربزرگ ها، اشتراک تجربه تغذیه سالم، اشتراک تجربه من و استرس هایم، اشتراک تجربه مشکلات دوران سالمندی، اشتراک تجربه افراد دارای معلولیت و حضور در شهر، اشتراک تجربه من و شبکه های مجازی،اشتراک تجربه من و فرزندپروری، اشتراک تجربه من و سرطان، اشتراک تجربیات سالمندان موفق، عدم آگاهی مردم در ارتباط با افراد دارای معلولیت و اشتراک تجربه خودمراقبتی برای تأمین سلامت خانواده" می باشد.

تدابیر شهرداری منطقه ۷ برای پیشگیری از شیوع سفید بالک ها

رئیس اداره فضای سبز منطقه ۷ اعلام کرد: مرحله دوم طرح مبارزه با سفید بالک ها در سطح منطقه اجرا می شود.

شادی مالکی رئیس اداره فضای سبز منطقه ۷ با بیان این خبر، تصریح کرد: همزمان با فصل تابستان و آغاز فعالیت مگس های سفید یا سفید بالک ها و جلوگیری از خشک شدن گیاهان ناشی از تغذیه این نوع حشرات، فاز دوم طرح مبارزه با سفید بالک ها در منطقه ۷ آغاز شد.

وی افزود: سفید بالک ها حشره کوچک سفید رنگی هستند که از سال ۱۳۹۳ به دلیل در دسترس بودن میزبان گیاهی (توت و زیتون)‌ و عدم استقرار دشمنان طبیعی در فضای سبز به حالت طغیانی در آمده است. از همین رو برای جلوگیری از ایجاد مزاحمت این نوع حشرات برای شهروندان و پیشگیری از خشک شدن گیاهان ناشی از تغذیه آنها، مرحله دوم طرح سمپاشی درختان توت، زیتون، پیراکانتا و زرشک در سطح معابر و بوستان های منطقه اجرایی شد.

مالکی یادآور شد: سفیدبالک ها با کاهش دما وارد مرحله زمستان گذرانی شده و با شروع فصل گرما فعالیت خود را آغاز می کنند که برای از بین بردن این نوع آفت با توجه به مقاوم بودن آنها در برابر حشره کش های شیمیایی، استفاده از مکمل های روغنی و صابونی توصیه می شود.

رئیس اداره فضای سبز منطقه ۷ خاطرنشان کرد: در منطقه ۷ ضمن انجام اقدامات پیشگیرانه، در صورت ابتلای درختان و گیاهان به آفت سفید بالک، عملیات شست و شو برگ درختان و گیاهان با استفاده از محلول پاشی ماشینی حاوی سم های گیاهی بر پایه مرکبات نیز انجام می شود.

به گفته وی استفاده از خودروهای مجهز به سیستم محلول پاشی برای شستشوی درختان مرتفع نیز از دیگر فعالیت های این منطقه است.

تکمیل پروژه های شاخص عمرانی قلب پایتخت به منظور خدمت رسانی بیشتر به شهروندان

صبح امروز شهردار منطقه شش به همراه معاونین و مدیران منطقه از پروژه های شاخص عمرانی قلب پایتخت بازدید و بر تکمیل هرچه زودتر پروژه های در دست اجرا برای خدمت رسانی بیشتر به شهروندان تاکید کرد. محمدرضا دهداری پور در بازدید از پروژه های شاخص منطقه همچون مسجد سرای گل ها، سوله ورزشی کردستان، سوله دو منظور مدیریت بحران در شهرک والفجر و سوله بازیافت در جریان روند اجرا و پیشرفت پروژه ها قرار گرفت.

دهداری پور با بیان اینکه با تکمیل این پروژه ها سرانه های فرهنگی و اجتماعی منطقه افزایش خواهد یافت گفت: محور اصلی فعالیت در منطقه شش توجه ویژه به موضوعات فرهنگی و اجتماعی است.

گفتنی است مجموعه ورزشی و سوله مدیریت بحران کردستان در بزرگراه کردستان شامل ساختمان اداری، سالن های توپی، انبار مدیریت بحران و ساختمان مدیریت بحران بوده و مطابق استانداردها در حال تکمیل شدن است.

همچنین مسجد سرای گل ها نیز در خیابان کارگر شمالی در حال ساخته شدن است و بخشی از پروژه به مسجد و بخشی به سرای محله اختصاص یافته تا نیاز فرهنگی و مذهبی مردم محله مرتفع شود.

ساختمان و اسکان کارگری ایستگاه بازیافت نیز از جنس سازه اسکلت فلزی بوده و بخشی از پروژه به اسکان کارگری و بخشی به سوله بازیافت اختصاص دارد.

از سوی دیگر در راستای افزایش سرانه ساختمانهای مدیریت بحران و پدافند غیر عامل در سطح منطقه ۶ تهران ، احداث سوله چند منظوره مدیریت بحران با زیر بنائی در حدود ۱۴۴۰ مترمربع با کاربری بخش های اداری، ورزشی و پایگاه مدیریت بحران در شهرک والفجر در دستور کار قرار گرفت.

آراستگی ۳۵۰ هزار متر از المان های شمال شرق تهران

معاون خدمات شهری و محیط زیست شهرداری منطقه چهار از ساماندهی، بهسازی، نظافت و شستشوی المان ها و نماهای شهری خبر داد و گفت: برای داشتن شهری زیبا و آراسته نماهای شهری منطقه نونوار شد.

"رضا معلم" با اعلام این خبر گفت: به منظور تغییر و شادابی محیط زیست شهری و نگهداشت مناسب المان ها و نماهای بصری معابر، ۳۰۰ هزار متر طول از جداول محلی و بزرگراهی، ۲۰ هزار مترمربع از هندریل ها، ۱۵.۰۰۰ مترمربع از نرده های ترافیکی در میدان امید ، خیابان قرآن شمالی و اتوبان شهید صیاد شیرازی و ۶۰۰۰ مترطول از رفیوژ میانی بزرگراه شهید زین الدین حدفاصل بزگراه امام علی شستشو و رنگ آمیزی شد.

وی افزود: در این طرح تابلوهای مخدوش شده بر اثر بارندگی و گذر زمان همگی بازسازی و مرمت شد.

معلم در ادامه گفت: در این عمیات بیش از ۳۰۰ هزار مترمربع از دیواره های شهری از زواید و تبلیغات و دیوارنوشته های مازاد پاکسازی و کلیه باجه های تلفن، ایستگاه های اتوبوس، کافوهای برق و ... شستشو و رنگ آمیزی شد.

معاون خدمات شهری منطقه با اشاره به رفع معایب پل های عابر پیاده گفت: به منظور افزایش امنیت و رفاه حال شهروندان کلیه پل های عابر پیاده مرمت، شستشو و از لحاظ روشنایی و آسانسور ایمن سازی شد.

ناظرین برتر سامانه نظارت همگانی مناطق ۱ و ۳ تقدیر شدند

جلسه هم اندیشی و تقدیر از ناظرین برتر سامانه نظارت همگانی ۱۸۸۸ مناطق یک و سه به میزبانی شهرداری منطقه ۳ تهران برگزار شد.

فرشید گودرز سرپرست اداره مشارکتهای مردمی سامانه نظارت همگانی ۱۸۸۸ شهرداری تهران با تاکید بر همکاری تخصصی جامعه ی ناظرین سامانه نظارت همگانی ۱۸۸۸ در مناطق ۲۲ گانه شهر تهران عملکرد آنها را نسبت به سال گذشته قابل قبول اعلام کرد.

وی اظهار داشت: ناظرین سامانه نظارت همگانی ۱۸۸۸ مسئوولیت پذیری بالایی دارند و از مشکلات موجود در سطح شهر به راحتی عبور نمی کنند و نگاهی منصفانه و واقع گرایانه نسبت به مقتضیات شهر دارند و تمام سعی شان در راستای انتقال پیام های مربوط به حیطه شهرداری به متخصصان و مدیران شهری است.

گودرز اظهار داشت: برای کاهش اختلاف سطح میان ناظرین ۱۸۸۸ با شهروندان ، آموزش های مجازی و اطلاع رسانی به مردم را تقویت نمودیم.

در ادامه سید مرتضی روحانی قائم مقام شهرداری منطقه ۳ با بیان اینکه مشارکت مردمی اقتدار و مشروعیت را به همراه می آورد تصریح کرد: مردم با حضور و مشارکت خود می توانند خیلی از مسائل و مشکلات را حل کنند.

همچنین موسی شایقان رییس بازرسی شهرداری منطقه ۳ گفت: ناظرین برتر سامانه نظارت همگانی مدیریت شهری را در اهداف کلانش یاری می رسانند.

وی افزود: با تلاش و پیگیری ناظرین برتر سامانه نظارت همگانی گام های موثری درجهت نگهداشت شهر و کاهش هزینه ها برداشته می شود.