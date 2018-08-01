اگر آمریکا جنگ اقتصادی را تشدید کند پکن مقابله به مثل می کند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، «جِنگ شوآنگ» سخنگوی وازرت خارجه چین هشدار داد که اگر آمریکا اقدامات بیشتری را در خصوص اعمال تعرفه بر کالاهای چینی انجام دهد، پکن دست به تلافی و مقابله به مثل می زند.

این هشدار به واسطه انتشار اخباری در خصوص برنامه دولت آمریکا برای اعمال تعرفه ۲۵ درصدی بر ۲۰۰ میلیارد دلار از کالاهای چینی صادر می شود.

علاوه بر آن چند روز قبل نیز «دونالد ترامپ» رئیس جمهوری آمریکا هشدار داده بود که احتمال اعمال تعرفه بر ۵۰۰ میلیارد دلار از کالاهای وارداتی از چین وجود دارد.

شوآنگ در این رابطه گفت: موضع چین شفاف و تغییرناپذیر است. فشار آمریکا بر چین جواب نخواهد داد. اگر آمریکا جنگ تجاری را تشدید کند چین نیز دست به اقداماتی زده و با این کار مقابله می کند.

تصمیم آمریکا برای اعمال تعرفه بر کالاهای وارداتی از چین و واکنش پکن به این اقدام موجب بروز تنش اقتصادی میان دو کشور شده به طوری که برخی از کارشناسان از آن به عنوان بزرگترین جنگ تجاری یاد می کنند.