ارتقای آگاهی رانندگان تاکسی نقش اساسی در کاهش ترافیک شهری دارد

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ محسن ناصری امروز در کارگاه آموزشی ویژه رانندگان تاکسی شهر ایلام اظهار داشت: آموزش مستمر و ارتقاء آگاهی رانندگان به عنوان یک راهکار اساسی در اولویت برنامه ها ی پلیس راهور قرار داشته و با این عمل می توان بسیاری از تخلفات و حوادث رانندگی را به حداقل ممکن رساند.

وی ادامه داد: تمام تلاش پلیس راهنمایی و رانندگی بستر سازی ترافیک سالم و روان در شهرها و به حداقل رساندن حوادث رانندگی بوده که در این راه باید رانندگان نیز در این امر مشارکت جدی داشته و با رعایت قانون و مقررات بتوانند در این راه پلیس را یاری کنند.

رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی استان با اشاره به اینکه تنها۳.۱درصد ازکل تصادفات استان مربوط به تاکسی بوده است، تصریح کرد: اگر همه ما به قانون و مقررات پایبند باشیم و منطبق با آن حرکت و عمل کنیم بطور قطع هم تصادفات و هم سایر ناهنجاری های اجتماعی و ترافیکی موجود در جامعه با کاهش چشمگیری روبرو خواهد شد،

ارتقاء آگاهی رانندگان تاکسی نقش اساسی در ساماندهی ترافیک شهری دارد.