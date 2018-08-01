۱۰ مرداد ۱۳۹۷، ۱۳:۲۲

رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی استان ایلام:

ارتقای آگاهی رانندگان تاکسی نقش اساسی در کاهش ترافیک شهری دارد

ارتقای آگاهی رانندگان تاکسی نقش اساسی در کاهش ترافیک شهری دارد

ایلام-رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی استان ایلام گفت: ارتقای آگاهی رانندگان تاکسی نقش اساسی در ساماندهی ترافیک شهری دارد.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ  محسن ناصری امروز در کارگاه آموزشی ویژه رانندگان تاکسی شهر ایلام  اظهار داشت: آموزش مستمر و ارتقاء آگاهی رانندگان به عنوان یک راهکار اساسی در اولویت برنامه ها ی پلیس راهور قرار داشته و با این عمل می توان بسیاری از تخلفات و حوادث رانندگی را به حداقل ممکن رساند.

وی ادامه داد: تمام تلاش پلیس راهنمایی و رانندگی بستر سازی ترافیک سالم و روان در شهرها و به حداقل رساندن حوادث رانندگی بوده که در این راه باید رانندگان نیز در این امر مشارکت جدی داشته و با رعایت قانون و مقررات بتوانند در این راه پلیس را یاری کنند.

رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی استان با اشاره به اینکه تنها۳.۱درصد ازکل تصادفات استان مربوط به تاکسی بوده است، تصریح کرد: اگر همه ما به قانون و مقررات پایبند باشیم  و منطبق با آن حرکت و عمل کنیم بطور قطع هم تصادفات و هم سایر ناهنجاری های اجتماعی و ترافیکی موجود در جامعه با کاهش چشمگیری روبرو خواهد شد،
ارتقاء آگاهی رانندگان تاکسی نقش اساسی در ساماندهی ترافیک شهری دارد.

