بستر مناسب برای فعالیت بخش خصوصی در کرمان مهیا شود

به گزارش خبرنگار مهر، محمدجواد فدایی صبح چهارشنبه در یکصد و نهمین جلسه ستاد اقتصاد مقاومتی استان کرمان با حضور معان توسعه روستایی و مناطق محروم نهاد ریاست جمهوری در سالن شهید مرتضوی استانداری اظهار داشت: تمام برنامه های ما در استان کرمان در راستایی اجرای سیاست ها و برنامه های ملی است.

وی با اشاره به اینکه به هیچ وجه بنا نداریم برنامه هایی را دنبال کنیم که مغایر با برنامه ها و سیاست های ملی است، افزود: برنامه ها، سیاست های ملی و اولویت های اعلام شده از سوی رئیس جمهور جزو اولویت های ما است و به آنها توجه داریم.

فدایی تصریح کرد: مبنای اولویت بندی ما در پروژه های اقتصاد مقاومتی، سیاست های ابلاغی مقام رهبری است؛ زیرا معتقدیم در صورت تحقق این سیاست ها بسیاری از مشکلات اقتصادی کشور حل می شود.

وی عنوان کرد: بخش اصلی و عمده ای که ما بنا داریم در برنامه ششم توسعه به آن برسیم حضور بخش خصوصی و استفاده از امکانات این بخش است. دستگاه های دولتی و اجرایی وظیفه دارند انجام امور مربوط به بخش خصوصی را بسیار ساده و روان کنند.

فدایی بیان کرد: پنجره واحد سرمایه گذاری در استان کرمان تحقق پیدا کرده است و از همه دستگاه ها درخواست دارم سرمایه گذاران را هدایت کنند که از طریق پنجره واحد مجوزهای لازم را بگیرند تا کارها به سرعت انجام شود.

سرپرست استانداری کرمان تصریح کرد: بنای ما بر این است مسائل و مشکلات پیش روی بخش خصوصی حل شود و اگر مشکلات این بخش در استان حل نشود خیلی سریع مشکلات را از طریق ملی حل می کنیم.

وی گفت: اگر مسائل و مشکلات پیش روی سرمایه گذران در سطح ملی حل شود و نشان دهد مدیران استانی می توانستند این مشکل را حل کنند اما حل نکردند قطعا نقطه ضعف مدیران به حساب می آید که از آن نمی گذریم.

فدایی گفت: استفاده از شرکت های بزرگ در قالب معین های اقتصادی یک ظرفیت بسیار خوبی است که باید از این ظرفیت استفاده کرد. ما این را دنبال می کنیم مگر اینکه خود معین های اقتصادی به دلایلی نخواهند ادامه دهند و دستگاه های اجرایی باید با جدیت از ظرفیت های معین های اقتصادی در مناطق مختلف تعیین شده استفاده کنند.

وی افزود: پروژه ها باید در زمان بندی معقول، منطقی و قابل قبول انجام شود در شرایطی هستیم که انجام پروژه ها مهم است و باید با سرعت بیشتری انجام شوند.

سرپرست استانداری کرمان عنوان کرد: تحریم ها برای ما یک فرصت است و معمولا جوامع و کشورها در شرایط سخت رشد کرده اند.

وی ادامه داد: اکنون بهترین زمان برای رشد کشور است و این تحریم ها باعث می شود که خلاقیت بستری از خود نشان دهیم و راه حل های بیشتری پیدا کنیم و همبستگی بیشتری داشته باشیم.

فدایی گفت: باید از ظرفیت های موجود استفاده کنیم و به جایی اینکه نگران باشیم و احساس نادرستی از تحریم ها داشته باشیم باید از آنها استفاده کنیم.

وی گفت: مهترین مشکل و کمبود ما در زمینه توسعه روستاها و فقر زدایی نداشتن طرح و برنامه است، در مورد بعضی از روستاها هنوز طرح و برنامه درست نداریم.