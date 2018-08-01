کشف ۱۷ فقره سرقت در ایلام

سرهنگ جمال موسوی در گفتگو با خبرنگار مهر بیان داشت: پس از وقوع چند فقره سرقت لوازم داخل خودرو و ساختمان های نیمه کاره، تجسس کلانتری ۱۴ با اطلاع از سارقی که در زندان بود موضوع را به صورت ویژه در دستور کار قرار داد.

وی افزود: با هماهنگی مرجع قضایی و با اشرافیت کامل ، سارق که در زندان بسر می برد جهت ادامه تحقیقات در اختیار تجسس کلانتری ۱۴ قرار گرفت.

سرهنگ موسوی تصریح کرد:با تحقیقات فنی و مواجه سارق با ادله های جرم ، به ۱۷ فقره سرقت اعتراف کرد.

فرمانده شهرستان ایلام در پایان از مردم خواست توصیه‌ها و هشدارهای پلیسی را جدی بگیرند و در صورت مشاهده افراد مشکوک از طریق مرکز ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.