به گزارش خبرنگار مهر، حمید ضیایی پرور ظهر چهارشنبه در نشست با خبرنگاران به وجود ۸۰ هزار کتاب در کتابخانه به جشنواره رسانه های خزر اشاره کرد و گفت: افرادی که در جشنواره آستاراخان قصد شرکت دارند باید آثار را سریعتر به جشنواره ارسال کنند.

وی با عنوان اینکه آثار شرکت کننده باید به زبان روسی در جشنواره شرکت داده شود گفت: اثار حداکثر باید تا پایان مردادماه به جشنواره ارسال شود.

ضیایی پرور با بیان اینکه حوزه آموزش های رسانه ای در موسسات و مراکز سنتی مانده است گفت: در حوزه دفتر مطالعات، سعی کردیم آموزش های نوین داشته باشیم و متونی که برای آموزش روزنامه نگاری در حال تالیف است به مباحث روز توجه دارند.

وی از درحال چاپ بودن هفت کتاب روزنامه نگاری با موضوع روزنامه نگاری نوین خبر داد و گفت: اقتصاد رسانه با استفاده از توانمندی های حوزه مجازی از جمله موضوعات کتاب ها به شمار می رود.

مدیرکل دفتر مطالعات و برنامه ریزی رسانه ای وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به فعالیت استارتاپ ها اشاره کرد و گفت: درآمد استارت آپ ها دو برابر رسانه های قدیمی ما هستند ورسانه هایی که این موضوع را درک نکنند، محکوم به شکست خواهند بود.