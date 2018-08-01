۱۰ مرداد ۱۳۹۷، ۱۳:۴۷

پس از انجام معاینات لازم

اولین گروه حجاج یزدی فردا اعزام می شود

یزد- اولین گروه از حجاج یزدی، پس از انجام معاینات لازم، فردا پنجشنبه ۱۱ مرداد به سرزمین وحی اعزام می شود .

به گزارش خبرگزاری مهر، مدیر حج و زیارت استان  یزد گفت: تمام معاینات پزشکی حجاج انجام شده و این حجاج در قالب  ۲۲ کاروان زیارتی، از فردا پنجشنبه ۱۱ مرداد به خانه خدا اعزام خواهند شد .

علی اصغر شریفی افزود:  ۱۹ کاروان از فرودگاه یزد، ۲ کاروان از شیراز و یک کاروان هم از زائران یزدی از فرودگاه اصفهان اعزام می شوند .

وی یادآور شد: امسال از استان یزد سیصد و سیزده هزار نفر از یزد به خانه خدا اعزام می شوند .

شریفی گفت: از فردا ۱۱ مرداد تا سه شنبه ۱۶ مرداد تمام کاروان های حجاج به سرزمین وحی اعزام خواهند شد .

