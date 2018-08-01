اولین گروه حجاج یزدی فردا اعزام می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، مدیر حج و زیارت استان یزد گفت: تمام معاینات پزشکی حجاج انجام شده و این حجاج در قالب ۲۲ کاروان زیارتی، از فردا پنجشنبه ۱۱ مرداد به خانه خدا اعزام خواهند شد .



علی اصغر شریفی افزود: ۱۹ کاروان از فرودگاه یزد، ۲ کاروان از شیراز و یک کاروان هم از زائران یزدی از فرودگاه اصفهان اعزام می شوند .



وی یادآور شد: امسال از استان یزد سیصد و سیزده هزار نفر از یزد به خانه خدا اعزام می شوند .

شریفی گفت: از فردا ۱۱ مرداد تا سه شنبه ۱۶ مرداد تمام کاروان های حجاج به سرزمین وحی اعزام خواهند شد .