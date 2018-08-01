افزایش مشکلات ناشی از مصرف لوازم آرایشی قاچاق در بانوان کردستانی

به گزارش خبرنگار مهر، کشورما در مصرف لوازم آرایشی و بهداشتی به ویژه در میان بانوان آن، در سطح دنیا صاحب رتبه است و این درحالی است که تولید این مواد و لوازم بهداشتی در داخل انجام نمی شود و قسمت اعظم آن وارداتی است.

به گفته مسئولان ذیربط بالغ بر 80 درصد مواد آرایشی و بهداشتی موجود در بازار قاچاق است و اطمینانی از سالم بودن آنها وجود ندارد.

با وجود تمامی این موارد همچنان زنان جامعه ما گرایش فراوانی به مصرف مواد آرایشی و بهداشتی بدون توجه به کیفیت و سالم بودن آن دارند، و متاسفانه همواره سن مصرف کنندگان هم پایین می رود به گونه ای که امروزه سخن از مصرف مواد آرایشی در دختران 9 و 10 ساله می شود.

کارگروه پیشگیری و مبارزه با قاچاق محصولات سلامت محور که زیرمجموعه کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان است، سال ها است تشکیل شده و مصوباتی هم در راستای اهداف و رسالت تعیین شده داشته است.

سومین جلسه امسال این کارگروه امروز چهارشنبه در معاونت غذا ودارو تشکیل شد و بیشتر از نیمی از وقت جلسه هم به قرائت و بحث در ارتباط با مصوبات جلسه پیش گذشت و در نیم ساعت پایانی آن رییس جلسه به جمع اعضا پیوست.

نحوه اداره، مدیریت و مباحثی که در چنین کارگروه هایی بیان می شود و میزان مشارکت اعضا در موضوعات عنوان شده و مصوباتی که اجرا شدن ونشدن آن تاثیر آنچنانی نخواهد داشت این مسئله را به ذهن متبادر می کند، که چنین جلساتی دورهمی بیش نیست.

دبیر کارگروه پیشگیری و مبارزه با قاچاق محصولات سلامت محور کردستان در این جلسه گفت: از آنجا که همه ما مصرف کننده محصولات سلامت محور هستیم باید بیش از پیش به مصرف این نوع محصولات توجه داشته باشیم.

مظفر اسلامی نیا عنوان کرد: آمار شکایت بانوان به دلیل مشکلاتی که در نتیجه مصرف کالاهای آرایشی و بهداشتی قاچاق و بی کیفیت برای آنها ایجاد شده، افزایش پیدا کرده است.

وی با اشاره به اینکه فضای مجازی بستر مناسبی برای ارائه آموزش های لازم با جامعه مخاطب است، عنوان کرد: برنامه آموزشی در خصوص آشنایی با مفهوم قاچاق در فضای مجازی اجرا کردیم که 3 هزار نفر شرکت کننده داشت.

وی با بیان اینکه از شیوه های مختلف آموزشی باید برای اطلاع رسانی مردم در خصوص زیان های مصرف کالای قاچاق استفاده شود، بیان کرد: حتی در قالب نصب یک بنر هم می توان تلنگری به مردم ایجاد کرد.

کنترلی بر عرضه محصولات آرایشی وجود ندارد

رییس انجمن داروسازان استان کردستان هم در این جلسه گفت: وقتی کالاهای بهداشتی و خوراکی وارد بازار شود تمام جامعه را در برمی گیرد و این نشان از وسیع بودن جامعه مخاطب ما دارد.

آرمان حسینی عنوان کرد: سخنرانی و مطالبی که در بیلبوردها بیان و منتشر می شوند زیاد مورد توجه مردم قرار نمی گیرند زمانی آموزش تاثیر گذار خواهد بود که حس نیاز به اطلاعات جدید در مردم ایجاد شود.

وی بیان کرد: از دیدگاه ما پزشکان مواد آرایشی و بهداشتی برای پیشگیری از بیماری و ترمیم و استحکام پوست مورد استفاده قرار می گیرد.

وی ادامه داد: باید عرضه این نوع مواد در سطح جامعه مورد کنترل و نظارت شدید قرار گیرد ولی متاسفانه تاکنون کنترلی انجام نشده است.

رییس انجمن داروسازان استان کردستان افزود: موارد زیادی بوده که به دلیل مصرف مواد آرایشی غیراستاندارد فرد مجبور به جراحی لیزری و غیرلیزری شده است.

حسینی عنوان کرد: این کارگروه باید برای اثربخشی برنامه های خود از انجمن های مردم نهاد و افراد متخصص دعوت و از توان آنها در راستای پیشگیری از مصرف مواد سلامت محور قاچاق استفاده کند.

وی با اشاره به اینکه باید خطرات ناشی از مصرف این مواد به مردم اطلاع داده شود تا سطح علمی آنها دراین خصوص ارتقا یابد، گفت: قابل قبول نیست که مراکز عرصه مواد آرایشی و بهداشتی زیرنظر صنف خرازی باشد بلکه این مراکز ارائه کنند خدمات سلامت به مردم هستند باید تحت نظر معاونت غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی باشند.

فعالیت 200 نفر مراقبین سلامت در آموزش و پرورش کردستان

رییس اداره سلامت و تندرستی آموزش و پرورش کردستان هم در این جلسه گفت: 200 نفر فارغ التحصیل رشته پزشکی و پیراپزشکی با عنوان مراقبین سلامت در آموزش و پرورش استان فعالیت می کنند.

نادر منصوری عنوان کردک بحث قاچاق کالاهای ناسالم همانند درخت ناباروری است که در جامعه ما اکنون فقط شاخ و برگ آن را حذف می کنند وبی شک اگر عمیق تر فکر کنیم خواهیم توانست از ریشه آن را بخشکانیم.

وی با اشاره به اینکه آموزش اقدامی نرم و زمان بر است، بیان کرد: برای دانش آموزان برنامه های مختلفی هم چون مسابقات روزنامه دیواری، فیلم کوتاه وتئاتر با موضوع قاچاق اجرا می شود.

جانشین دبیر کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا وارز استان کردستان هم دراین جلسه با بیان اینکه به هیچ وجه نباید در خصوص عرضه محصولات سلامت محور قاچاق اغماض و چشم پوشی کرد، گفت: به دلیل شرایط اقتصادی ما نسبت به کالاهای قاچاق غیرسلامت محوراغماض هایی می کنیم.

علی خداویسی عنوان کرد: متاسفانه گزارش هایی مبنی بر عرضه داروی قاچاق از تعداد محدودی از داروخانه های استان به ما داده شده است که به جد پیگیر آن هستیم.

وی بر پیگیری مصوبات این کارگروه تاکید کرد و اظهارداشت: قطعا ماحصل وقت و زمانی که برای حضور در این جلسات صرف می کنیم مصوبات آن است که باید به نتیجه برسند.

وی اضافه کرد: هر ارگان و نهاد واداره ای که با اعضای این کارگروه در به نتیجه رساندن مصوبات آن همکاری نمی کند به ما اطلاع دهید.