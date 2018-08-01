به گزارش خبرنگار مهر، ابراهیم مولوی پیش از ظهر چهارشنبه در سی و یکمین جلسه صحن شورای شهر همدان که با حضور مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان برگزار شد ضمن تبریک انتصاب مدیرکل جدید، افزود: انتظار می رود با حضور مدیر کل جدید ارشاد و با همت و تلاش وی شاهد جهش فرهنگی در استان و شهر همدان باشیم.

مولوی اضافه کرد: با امضای تفاهم نامه همکاری انتظار می رود تعاملات و ارتباطات بین مجموعه مدیریت شهری و اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی که مسئولیت مباحث فرهنگی را برعهده دارد افزایش یابد تا با هم افزایی و هم اندیشی در شهر دارالمومنین همدان، فرهنگ غنی اسلامی را پاس بداریم.

وی با تشریح سابقه مردم همدان در عرصه ایثار، جهاد و شهادت افزود: خواستار توجه بیشتر اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی و استفاده از ظرفیت‌های موجود برای بیان این حماسه‌ها هستیم.

رئیس شورای اسلامی شهر همدان به ایجاد پیاده راه های بوعلی، اکباتان و امام خمینی (ره) اشاره کرد و اظهار داشت: در بحث ایجاد پاتوق‌های فرهنگی اداره ارشاد می‌توان از ظرفیت‌های فرهنگی شهرداری و پیاده راه‌های همدان استفاده کرده و برنامه‌های خوبی در این مکان‌ها اجرا کرد.

رئیس شورای شهر همدان از انعقاد تفاهم نامه همکاری شورای شهر و اداره کل فرهنگ و ارشاد استان همدان خبر داد.

