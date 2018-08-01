۱۰ مرداد ۱۳۹۷، ۱۳:۵۲

در فرهنگ‌سرای امام (ره)؛

گرامی‌داشت مرحوم حاج آقا مرتضی تهرانی

آیین گرامی‌داشت مرحوم آیت‌الله حاج آقا مرتضی تهرانی روز یکشنبه ۱۴ مرداد ماه با عنوان «عطر اخلاق» در فرهنگ‌سرای امام (ره) برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، ویژه‌برنامه «عطر اخلاق» گرامی‌داشت مرحوم آیت‌الله حاج آقا مرتضی تهرانی روز یکشنبه ۱۴ مرداد ماه ساعت ۱۶ با همکاری بیت مرحوم در فرهنگ‌سرای امام (ره) برگزار می‌شود

آیت‌الله حاج آقا مرتضی تهرانی متولد ۱۳۱۲ و درگذشته در ۳۰ تیر ماه ۱۳۹۷ از استادان اخلاق و مجتهدان شیعه بود. وی برادر بزرگ‌تر حاج آقا مجتبی تهرانی و از شاگردان برجسته امام خمینی (ره) بوده است. 

این عالم فقید دوره سطح علوم حوزوی را در نوجوانی گذراند و در ۱۸ سالگی با مهاجرت به قم در زمره جوان‌ترین شاگردان درس خارج آیت‌الله‌ بروجردی و امام خمینی (ره) قرار گرفت. حاج آقا مرتضی در طول سال‌های اقامت در قم همپای دوست صمیمی‌اش مرحوم حاج‌آقا مصطفی خمینی از مائده حکمت، معرفت و اخلاق امام خمینی بهره‌مند شد.

علاقه‌مندان برای حضور در این مراسم می‌توانند به فرهنگ‌سرای امام (ره) به نشانی خیابان شهید باهنر، خیابان امیرسلیمانی مراجعه کنند.

