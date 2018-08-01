به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا درویش نژاد پیش از ظهر چهارشنبه در صحن شورای شهر همدان با بیان اینکه فرهنگ عامل توسعه جوامع است؛ افزود: در بحث های عملیاتی، ارتباط بین دستگاه های فرهنگی اجتناب ناپذیر است و متولیان امور فرهنگی نمی توانند نسبت به هم بی توجه و بی تفاوت باشند.

درویش نژاد افزود: در حوزه توسعه فرهنگی نیازمند هم افزایی بین نهادهای مختلف هستیم و برای این امر باید به دیدگاه های مقام معظم رهبری درخصوص فرهنگ، رجوع کنیم.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان همدان با بیان اینکه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی برنامه هایی تدوین کرده که تا سال ۱۴۰۰ باید بخشی از آن محقق می شود؛ افزود: برخی از اهداف این سیاست گذاری شامل ایجاد گذرگاه های فرهنگی و هنری در سطح شهر، ایجاد شهر خلاق فرهنگی و هنری است.

وی با تاکید بر اینکه به دنبال راه اندازی جمعه بازار کتاب هستیم؛ اظهار کرد: در حوزه اقتصاد هنر هم برای حمایت از معیشت هنرمندان و کشف و معرفی استعدادها؛ ایجاد بازارچه هنر را در دستور کار داریم که شهرداری و شورای اسلامی همدان می توانند در این زمینه تاثیرگذاری زیادی داشته باشند.

درویش نژاد با بیان اینکه همدان نقشی موثر در فرهنگ و هنر این سرزمین دارد؛ گفت: همدان مهد مفاخر است و باغ موزه مفاخر از مواردی است که در این زمینه باید مورد توجه قرار بگیرد.

گفتنی است، در پایان مقرر شد تفاهم نامه همکاری بین شورا و اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی استان تدوین و امضاء شود.