۱۰ مرداد ۱۳۹۷، ۱۳:۵۴

مدیرکل ارشاد همدان:

جمعه بازار کتاب در همدان راه اندازی می‌شود

همدان - مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان همدان از ایجاد جمعه بازار کتاب در همدان خبر داد و گفت: پیوند شهرداری و شورای شهر با فرهنگ و هنر پیوندی ذاتی است و نمی‌توان از آن چشم پوشی کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا درویش نژاد پیش از ظهر چهارشنبه در صحن شورای شهر همدان با بیان اینکه فرهنگ عامل توسعه جوامع است؛ افزود: در بحث های عملیاتی،   ارتباط بین دستگاه های فرهنگی اجتناب ناپذیر است و متولیان امور فرهنگی نمی توانند نسبت به هم بی توجه و بی تفاوت باشند.

درویش نژاد افزود: در حوزه توسعه فرهنگی نیازمند هم افزایی بین نهادهای مختلف هستیم و برای این امر باید به دیدگاه های مقام معظم رهبری درخصوص فرهنگ، رجوع کنیم.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان همدان با بیان اینکه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی برنامه هایی تدوین کرده که تا سال ۱۴۰۰ باید بخشی از آن محقق می شود؛ افزود: برخی از اهداف این سیاست گذاری شامل ایجاد گذرگاه های فرهنگی و هنری در سطح شهر، ایجاد شهر خلاق فرهنگی و هنری است.

وی با تاکید بر اینکه به دنبال راه اندازی جمعه بازار کتاب هستیم؛ اظهار کرد: در حوزه اقتصاد هنر هم  برای حمایت از معیشت هنرمندان و کشف و معرفی استعدادها؛ ایجاد بازارچه هنر را در دستور کار داریم که شهرداری و شورای اسلامی همدان می توانند در این زمینه تاثیرگذاری زیادی داشته باشند.

درویش نژاد با بیان اینکه همدان نقشی موثر در فرهنگ و هنر این سرزمین دارد؛ گفت: همدان مهد مفاخر است و باغ موزه مفاخر از مواردی است که در این زمینه باید مورد توجه قرار بگیرد.

گفتنی است، در پایان مقرر شد تفاهم نامه همکاری بین شورا و اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی استان تدوین و امضاء شود.

