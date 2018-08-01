۱۰ مرداد ۱۳۹۷، ۱۴:۰۴

سرپرست استانداری کرمان:

۳۶۰۰۰ شغل در کرمان ایجاد شد

۳۶۰۰۰ شغل در کرمان ایجاد شد

کرمان - سرپرست استانداری کرمان گفت: از سهمیه پیش‌بینی شده سال گذشته در حوزه اشتغالزایی سهمیه این استان ۳۴ هزار و ۲۰۰ شغل بود که حدود ۳۶ هزار شغل در کرمان محقق شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدجوادفدایی صبح چهارشنبه در جلسه کارگروه اشتغال پایدار مناطق روستایی بیان داشت: از سهمیه پیش‌بینی شده سال گذشته در حوزه اشتغالزایی سهمیه استان ۳۴ هزار و ۲۰۰ شغل بوده است که حدود ۳۶ هزار شغل در استان کرمان محقق شده است.

وی با بیان این که تنها ۹ درصد از تسهیلات پرداخت شده است، افزود: با توجه به جذب تسهیلات، دو مشکل عمده برای پرداخت تسهیلات پیش رو داریم یکی اینکه روستاییان وثیقه قابل قبول بانک‌ها ندارند.

سرپرست استانداری کرمان ادامه داد: مشکل دیگر در خصوص سهم آورنده است که یا این سهم را ندارند یا بانک‌ها در همان ابتدا کل مبلغ را درخواست می‌کنند در صورتیکه قرار بود این سهم را کم‌کم دریافت کنند.

در این جلسه مصوب شد مبلغ ۲۵ میلیارد تومان تسهیلات به یکی از کارخانه شهرستان سیرجان تعلق بگیرد.

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها