۱۰ مرداد ۱۳۹۷، ۱۳:۵۸

دلار مشکل اصلی طرفین؛

متن مشکوک کارلوس کی‌روش در مورد ایران/ خداحافظی یا روش تکراری؟

سرمربی تیم ملی فوتبال ایران با انتشار متنی دو پهلو به حضور هفت ساله اش در ایران اشاره و تاکید کرد که ایران دومین کشور بعد از پرتغال است که مدت زیادی را در آن کار کرده است.

به گزارش خبرنگار مهر، در حالی که فدراسیون فوتبال در تلاش برای حل مشکل مالی و دلاری برای ماندن کارلوس کی روش در تیم ملی فوتبال ایران است، مرد پرتغالی با انتشار متنی دو پهلو در صفحه شخصی خود بر ابهامات ادامه این همکاری افزوده است.

کی روش در متنی که به درستی مشخص نیست برای خداحافظی است یا روش تکراری گذشته برای ادامه همکاری، آورده است: «احساس خوشبختی دارم. هفت و نیم سال گذشت. چه ماجراجویی شگفت‌انگیزی. این دومین قرارداد طولانی مدت من پس از سرمربیگری تیم ملی فوتبال پرتغال به مدت ۱۰ سال بود که یادآور تجربیاتی فراتر از فوتبال برایم است که همگی در مورد زندگی هستند. هیچ واژه‌ای نمی‌تواند مراتب قدردانی، غرور و افتخار من بابت عضویت در این دو خانواده فوتبالی فراموش نشدنی و فوق‌العاده یعنی تیم‌های ملی فوتبال پرتغال و ایران را توصیف کند. از همه شما متشکرم. به امید دیدار در آینده»

این متن مشکوک در حالی منتشر شده که به نظر می رسد سرمربی تیم ملی ایران به روش چند سال اخیر قصد دارد با مطرح کردن خداحافظی اش امتیازات لازم برای اجرای برنامه هایش را بگیرد. در سالهای گذشته این روش چندین بار اجرا شده اما بازهم فدراسیون نتوانسته برنامه های مد نظر کی روش را پیاده کند. 

در هفته های اخیر و اتفاقاتی که پیرامون نرخ ارز رخ داده است کار فدراسیون برای تامین مبلغ قرارداد کی روش و برنامه هایی که او برای تیم ملی در نظر گرفته، بسیار سخت شده و حتی از توان این فدراسیون خارج شده است. 

با این حال باید دید دولت به تیم ملی و فدراسیون فوتبال برای تامین هزینه های تیم ملی کمک خواهد کرد یا فدراسیون ناچار است تمام بودجه اش را صرف این کار کند.

رضا خسروي

    • شهریار IR ۱۵:۴۳ - ۱۳۹۷/۰۵/۱۰
      خدا نگهدار کی روش مربی بزرگ ایران. خداحافظ مربی عزیز دوستت داریم.

