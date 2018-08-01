به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی گالری فردا، حسین تک‌زارع، شروین کندوری و ماهیار چرمچی سه هنرمندی هستند که آثارشان در نمایشگاه «بام‌های لغزان» روی دیوارهای گالری فردا خواهد رفت. این سه هنرمند در این سه‌گانه آثار خود را در یک موضوع و با یک استیتمنت مشترک خلق کرده‌اند.

در این نمایشگاه ۳۰ اثر از این هنرمندان به نمایش گذاشته می‌شود که سهم هر کدام تقریبا ۱۰ اثر است. چرمچی و کندوری با رنگ روغن و اکریلیک به این نمایشگاه آمده و تک‌زارع با رزین و چوب آثار خود را خلق کرده و در این نمایشگاه نمایش داده است.

در استیتمنت این نمایشگاه به قلم آذر مهاجر آمده است: روزی روزگاری بام‌ها استوار بودند که هر صبح خورشید از پشت آنها طلوع کند. زندگی از بام آغاز می شد و نیز معنا می گرفت. بام ها بخشی از معنای بودن ما را تداعی می‌کردند آنگاه که شکل گنبد به خود می گرفتند یا در قامت بادگیرهای شهرهای کویری ظاهر می‌شدند یا وقتی شیب‌دار می‌شدند برای پذیرایی از باران‌های شمال. گاهی تخت‌هایی بودند برای دراز کشیدن و تماشای ستاره‌ها و رفتن به آغوش رویاهای شبانه اما امروز بام‌ها ته‌مانده‌های زندگی مدرن را به دوش می‌کشند و جنگلی شده‌اند از قراضه‌ها و بیشتر از همیشه لغزان ...

این نمایشگاه از سیزدهم مردادماه تا هجدهم این ماه در گالری فردا برپا می شود و علاقه‌مندان برای دیدن آن می‌توانند از ساعت ۱۶ تا ۲۰ به گالری فردا واقع در خیابان کریمخان زند، زیر پل کریم‌خان، خیابان حسینی، کوچه اعرابی ۶، پلاک ۲ مراجعه کنند.

گالری فردا روزهای پنجشنبه از ساعت ۱۶ تا ۱۸ میزبان بازدیدکنندگان است.