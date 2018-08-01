۱۰۵ مدرسه غیر انتفاعی در استان زنجان دایر است

به گزارش خبرنگار مهر، علی بیات ظهر چهارشنبه در جمع خبرنگاران در محل اداره کل آموزش‌وپرورش استان زنجان افزود: در سالی تحصیلی که گذشت ۵۶۹ مدرسه پیش دبستانی غیرانتفاعی در استان زنجان دایر بوده است و این تعداد مدرسه میزبان ۱۲ هزار نوآموز بوده است.

وی بابیان اینکه ۲۷ مدرسه بزرگ‌سالان و آموزش از راه دور نیز در استان زنجان فعالیت دارد که میزبان یک هزار و ۱۰۰ دانش‌آموز است، ادامه داد: همچنین در حال حاضر ۳۱۰ آموزشگاه مراکز علمی آزاد و زبان خارجه نیز در استان زنجان فعالیت می‌کند.

بیات افزود: در مقطع ابتدایی در استان زنجان ۶۵ مدرسه غیردولتی دایر است و در مقطع دوره دوم متوسطه ۲۵ مدرسه و متوسطه دوره اول نیز ۱۵ مدرسه وجود دارد.

رئیس اداره آموزش مدارس غیرانتفاعی و مشارکت‌های مردمی اداره کل آموزش‌وپرورش استان زنجان درمجموع ۱۰۵ مدرسه غیرانتفاعی با ۶۸۳ کلاس درس دایر است، افزود: در این تعداد مدرسه غیرانتفاعی ۱۲ هزار و ۲۰۷ دانش‌آموز در استان زنجان دایر است.

بیات گفت: ۷۶ مدرسه هیئت امنایی در چهار ناحیه آموزشی استان زنجان میزبان ۲۵ هزار دانش‌آموز است.

وی با اشاره به اینکه در سال جاری ۹ مدرسه جدید غیرانتفاعی به تعداد مدارس استان زنجان افزوده خواهد شد؛ گفت: این مدارس شامل نخستین هنرستان هنرهای زیبای دختران؛ دو هنرستان فنی و حرفه‌ای در ناحیه ۲ و سه دبستان در نواحی یک و ۲ است.

رئیس اداره آموزش مدارس غیرانتفاعی و مشارکت‌های مردمی اداره کل آموزش‌وپرورش استان زنجان بابیان اینکه تنها در مناطق محروم مراکز پیش‌دبستانی از طریق خرید خدمت دایر می‌شود، گفت: استقبال از مدارس غیرانتفاعی در سال‌های اخیر افزایش‌یافته است.