مشکلات کشور با وحدت و هم صدایی حل می شود

به گزارش خبرنگار مهر، نصرت الله لطفی امروز در دیدار با استاندار ایلام اظهار داشت: بی شک با هم صدایی و وحدت کشور روند رو به رشدی پبدا کرده و از مشکلات براحتی عبور خواهیم کرد.

وی با اشاره به چهل سالگی انقلاب اسلامی گفت: آیین ها و جشن های دهه فجر امسال با اهمیت تر از سالهای گذشته بوده و این مسئله اهمیت برگزاری این محافل را مضاعف می کند.

استاندار ایلام نیز با تاکید بر لزوم پیروی از سیاست های کلان کشور که توسط مقام معظم رهبری ابلاغ می شود، افزود: در این استان خوشبختانه تعامل مناسب بین مردم و مسوولان وجود داشته و در حال خدمات رسانی و انجام وظیفه برای مردم هستیم.

قاسم سلیمانی دشتکی افزود: امروز کشور دچار هجمه سنگین روانی تهدیدات دشمنان است و عده ای سودجو نیز از این وضعیت برای گل آلود کردن فضای بازار استفاده می کنند.

در این دیدار همچنین تندیس ویژه چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب به استاندارایلام اهدا شد.

قائم مقام شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی کشور در آستانه فرا رسیدن ۱۲ مردادماه سالروز تشکیل شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی و شرکت در همایش گرامیداشت این روز به ایلام سفر کرده است.