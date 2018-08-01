ابتلای ۵۰ درصد جامعه ایرانی به نزدیک بینی طی ۳۰ سال آینده

به گزارش خبرگزاری مهر، مرتضی‌ غفاریان، در آستانه برگزاری بیست و یکمین کنگره سراسری اپتومتری ایران، گفت: ‌تجویز، ساخت و چک کردن عینک طبی استاندارد از جمله موضوعاتی است که در این کنگره مورد توجه قرار داشته چرا که این موضوع در حوزه اپتومتری بسیار مهم بوده و معاینه، نیازسنجی،‌ تجویز و انتخاب عینک همچنین ساخت عدسی مناسب و ساخت عدسی روی فریم بسیار مهم است.

وی افزود: اساتید این حوزه در کنگره حضور داشته و جدیدترین مباحث را در حوزه آموزش ساخت و تجویز عینک طبی ارائه می‌کنند.

این اپتومتریست در مورد آمار عیوب انکساری در کشور اعلام کرد: آمار افراد نیازمند به عینک طبی در کشور تقریبا برابر با آمار جهانی بوده و حداقل ۳۰ درصد از افراد جامعه در سنین مختلف نیازمند عینک هستند.

وی با اشاره به اینکه اکثر سالمندان برای مطالعه به عینک نیازمندند،‌ گفت:‌ طی ۳۰ سال آینده به دلیل استفاده از گوشی‌های تلفن همراه و سایر وسایل دیجیتالی نیمی از جامعه دچار مشکل نزدیک‌بینی می‌شوند که این آمار توسط مجمع جهانی اپتومتری (WCO) تایید شده است.

غفاریان در ادامه با اشاره به اینکه طرح پیشگیری از تنبلی چشم ۲۰ سال است که در کشور اجرا می‌شود، گفت: در کشور ما شاخص‌های خوبی در این زمینه وجود دارد و آمار جهانی تنبلی چشم در دنیا ۲ تا ۳ درصد است که در ایران بر اساس آمار اعلام شده توسط بهزیستی بیشتر از ۶ دهم درصد نیست و این نشان می‌دهد این مشکل به خوبی در کشور مهار شده است.

وی خاطرنشان کرد: متاسفانه امروزه در زمینه ساخت، آموزش و تجویز عینک افرادی به صورت غیرمجاز فعالیت می‌کنند که این موضوع برخلاف قوانین صریح کشور بوده و لازم است وزارت بهداشت نظارت بیشتری در این زمینه داشته باشد.