برجام عالی ترین رفتار دیپلماتیک انقلاب اسلامی ایران بود

به گزارش خبرنگار مهر، داود گرشاسبی ظهر چهارشنبه در جلسه شورای اداری شهرستان مرند که با حضور امام جمعه مرند، امام جمعه شهر یامچی و مسئول ستاد اقامه نماز استان آذربایجان شرقی و مدیران این شهرستان در فرمانداری برگزار شد، بر ضرورت و نحوه مدیریت فضای امروز کشور تاکید کرد و اظهار داشت: نحوه برون رفت از وضعیت فعلی کشور از دغدغه های مسئولان و مردم است که مسبب آن دشمنان داخلی و برخی دوستان داخلی هستند.

وی افزود: در طول ۴۰ سال عمر انقلاب اسلامی ایران با هنر دیپلماسی، رفتار جنگ، بی طرفی و دیگر قاعده های بین المللی با دشمن مقابله کردیم، دشمن نیز با جنگ تحمیلی، تحریم، آلوده کردن فضا، بحث اسلام هراسی و انرژی هسته ای وارد عمل شده است.

فرماندار ویژه مرند گفت: هزار میلیارد دلار در هشت سال جنگ تحمیلی هزینه کردیم و ۲۳۰ هزار شهید دادیم، در دوره سازندگی و توسعه سیاسی نیز دشمن ما را تحریم کرد تا کشور را برای سرمایه گذاران ناامن جلوه دهد.

گرشاسبی همچنین با اشاره به تصمیم نظام برای قبول برجام در سال ۱۳۹۲ اظهار داشت: برجام، عالی ترین رفتار دیپلماتیک نظام اسلامی در دنیا بود که وضعیت داخل کشور را تثبیت کرد، اما دشمن احساس کردن کلاه گشادی بر سرش رفته است و براین اساس، قاعده را برهم زد.

معاون استاندار آذربایجان شرقی با بیان اینکه سربازان دیپلماسی ما موفق عمل کردند، ادامه داد: با اجرای برجام، مباحث هسته ای کشور تثبیت و مراودات اقتصادی آغاز شد و انقلاب اسلامی را به یک عنصر فعال در عرصه بین الملل تبدیل کرد.

وی با اشاره به اینکه آمریکا به راحتی حیثیت بین المللی خود را از دست نمی دهد، اذعان داشت: آمریکا وقتی حقوق بین الملل را زیر سوال می برد، به طور حتم در مقابل یک مساله با اهمیتی وجود دارد.

فرماندار ویژه مرند با انتقاد از رفتارهای برخی دوستان در داخل کشور گفت: چرا باید در داخل کشور، رفتارهایی که مخالف ایرانی بودن و شیعه بودن است انجام می گیرد، چرا تیشه بر ریشه می زنیم؟

گرشاسبی با اشاره به اینکه مسیر امروز دشمن، فروپاشی نظام اسلامی است، تاکید کرد: دغدغه ما جابه جا شدن ارزش های ایرانی و اسلامی است، امروز برخی از روی عناد و برخی از روی ناآگاهی در زمین ترامپ و سعودی و رژیم صهیونیستی بازی می کنند.

معاون استاندار آذربایجان شرقی افزود: باید به رهبری واحد تبعیت کرده و از تشدد دوری کنیم تا اتحاد حفظ شود، باید با امیددهی و نشاط موانع رفاه عمومی را فراهم کرد.

روند اقتصادی امروز سیاسی و روانی است

فرماندار ویژه مرند با تاکید بر اینکه توان اقتصادی ما دلار ۱۱ هزار تومانی نیست، خاطرنشان کرد: روند امروز روند اقتصادی نیست بلکه روند سیاسی و بار روانی است و این حباب به ضرر منافع ملی و مصالح کشور است.

وی شرای امروز را غیرعادی و جنگ اقتصادی دانست و افزود: در این شرایط باید رفتارهای در مقابل جنگ صورت بگیرد و به فکر پدافند و غیرپدافند و تک و پاتک در مقابل دشمن باشیم.

فرماندار ویژه مرند همچنین مردم، ایدئولوژی و رهبری واحد را اصل نظام اسلامی دانست و گفت: اگر می خواهیم ایدئولوژی شیعه مقبول باقی بماند، باید درست رفتار کنیم، انقلاب اسلامی ایران با دروغ حفظ نمی شود باید متناسب با سنت های الهی، دین اسلام و انقلاب اسلامی را حفظ کنیم.

گرشاسبی تاکید کرد: رضایتمندی مردم و اغنای ذهنی جامعه در اولویت است و مسئولان و روسای ادارات باید به این سمت حرکت کنند.

معاون استاندار آذربایجان شرقی در پایان، تکریم ارباب رجوع و رعایت حقوق شهروندی، تسهیل گری، پاسخگویی قانونی، پرهیز از ایجاد موانع خودساخته، تسریع در زمان، جلوگیری از رانت اطلاعاتی، رعایت نظم، را از جمله اقدامات ضروری در دستگاه های اداری برشمرد.